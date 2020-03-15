"كورونا" عربياً.. المغرب يعلّق الرحلات الدولية وإصابات الجزائر تصل لـ48

فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أن حالة المصابين مستقرة ومطمئنة

قررت المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم، أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا".

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 28 حالة مؤكدة منذ بدء تفشي الفيروس.

وحتى الآن سجلت بالمغرب حالة وفاة واحدة، فيما تعافى مصاب واحد من المرض، وارتفع عدد الحالات التي أخضعت للتحاليل، وتم استبعادها إلى 122 حالة.

وإلى يوم أمس بلغ عدد الإصابات بالفيروس 18 حالة إصابة مؤكدة، من ضمنها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبدالقادر اعمارة.

من جانبه أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، إلى 4 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة.

وأوضحت في بيان اليوم أن امرأة تبلغ من العمر 84 سنة توفيت اليوم بوباء فيروس "كورونا"، وتم تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة لفيروس "كورونا"، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة 48 حالة، منها أربع وفيات.

وأفادت أن الإصابات الجديدة هي تسع حالات بالبليدة وحالتان بمحافظة قالمة 500 كلم شرق البلاد، لامرأتين قدمتا من فرنسا.

إلى هذا، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم أن الحالة الصحية للمصابين الـ38 بفيروس "كورونا" مستقرة ومطمئنة، ويمارسون حياتهم الطبيعية، وهذا يعود للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلاً عن الرعاية الصحية والنفسية والغذائية المتوفرة لهم التي أسهمت بتوفير بيئة نفسية ومناعية حاضنة لهم.

وأضاف "ملحم"، في تصريح له، أن المقبل يبشّر بالسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية سبقت بها دولاً كبرى، وسنخرج من الوباء ونحن أكثر مناعة وقوة بحكم تلك الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت منذ اليوم الأول لتشكيلها مبدأ الحريات والمكاشفة والمصارحة دون تكتم أو تعتيم على أي معلومة، وعندما ظهر الفيروس تعزز هذا المبدأ، ونحن نؤمن أن المكاشفة والوضوح هي العلاج للكثير من الأزمات، لذلك بادرنا لمصارحة المواطنين لأننا نحترمهم ونحترم عقولهم.