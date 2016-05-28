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"الملكية الفكرية" تُغرّم أحد الفنادق الكبيرة المعروفة.. ما السبب؟

العقوبة تضمنت التشهير بحق المدعى عليها على نفقتها الخاصة

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحد الفنادق الكبيرة المعروفة؛ نتيجة عرض ونشر صورة مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي فندق معروف بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صوة مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ فرض عقوبة الغرامة المالية على الفندق، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

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"الملكية الفكرية" تُغرّم أحد الفنادق الكبيرة المعروفة.. ما السبب؟
سبق

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحد الفنادق الكبيرة المعروفة؛ نتيجة عرض ونشر صورة مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي فندق معروف بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صوة مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ فرض عقوبة الغرامة المالية على الفندق، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:21 PM

"الملكية الفكرية" تُغرّم أحد الفنادق الكبيرة المعروفة.. ما السبب؟

العقوبة تضمنت التشهير بحق المدعى عليها على نفقتها الخاصة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,556

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحد الفنادق الكبيرة المعروفة؛ نتيجة عرض ونشر صورة مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي فندق معروف بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صوة مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ فرض عقوبة الغرامة المالية على الفندق، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

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