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"الصحة العالمية" تطالب بتحرك سريع للحد من انتشار كورونا

الإصابات في الشرق الأوسط ارتفعت إلى 60 ألفا

طالبت منظمة الصحة العالمية حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت ان حالات الإصابة ارتفعت إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع، طبقاً لـ"رويترز".

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، قال بأنه: "تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف في بيان أمس الخميس: "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وتابع: "لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف.. فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي".

وأضاف: "ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم".

وباستبعاد إيران، التي سجلت ما يزيد عن 50 ألف حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضئيلة نسبيا في الشرق الأوسط، مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجل رسميا، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات، صعوبة في احتواء الأزمة.

وقالت منظمة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة زاد إلى 58168 حالة من 32422 حالة إصابة في 26 مارس، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تطالب بتحرك سريع للحد من انتشار كورونا
سبق

طالبت منظمة الصحة العالمية حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت ان حالات الإصابة ارتفعت إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع، طبقاً لـ"رويترز".

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، قال بأنه: "تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف في بيان أمس الخميس: "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وتابع: "لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف.. فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي".

وأضاف: "ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم".

وباستبعاد إيران، التي سجلت ما يزيد عن 50 ألف حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضئيلة نسبيا في الشرق الأوسط، مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجل رسميا، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات، صعوبة في احتواء الأزمة.

وقالت منظمة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة زاد إلى 58168 حالة من 32422 حالة إصابة في 26 مارس، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:10 AM

"الصحة العالمية" تطالب بتحرك سريع للحد من انتشار كورونا

الإصابات في الشرق الأوسط ارتفعت إلى 60 ألفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت منظمة الصحة العالمية حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت ان حالات الإصابة ارتفعت إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع، طبقاً لـ"رويترز".

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، وهي منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، قال بأنه: "تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف في بيان أمس الخميس: "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

وتابع: "لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف.. فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي".

وأضاف: "ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم".

وباستبعاد إيران، التي سجلت ما يزيد عن 50 ألف حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضئيلة نسبيا في الشرق الأوسط، مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجل رسميا، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات، صعوبة في احتواء الأزمة.

وقالت منظمة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمنطقة زاد إلى 58168 حالة من 32422 حالة إصابة في 26 مارس، وذلك في يوم تجاوز فيه العدد العالمي حاجز المليون.

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