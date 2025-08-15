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الرياض.. القبض على عصابة سرقة القواطع النحاسية والكابلات الكهربائية

4 مواطنين وبنجلاديشيان مخالفان لنظام الإقامة والعمل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض، واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع، وتم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر).

كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدانْ من الجنسية البنجلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر.


وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض.. القبض على عصابة سرقة القواطع النحاسية والكابلات الكهربائية
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض، واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع، وتم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر).

كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدانْ من الجنسية البنجلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر.


وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
06:04 PM

الرياض.. القبض على عصابة سرقة القواطع النحاسية والكابلات الكهربائية

4 مواطنين وبنجلاديشيان مخالفان لنظام الإقامة والعمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض، واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع، وتم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر).

كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدانْ من الجنسية البنجلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر.


وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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