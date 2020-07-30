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بالفيديو.. حاج أوغندي: المملكة دفعت الغالي والنفيس لنحج بسلام

توجه بالدعاء للملك وولي العهد من رحاب مسجد نمرة

قال الحاج " عبدالرحمن سويد" من دولة أوغندا مقيم بالسعودية ضمن طلاب المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إن المملكة العربية السعودية دفعت الغالي والنفيس لنحج بكل يسر وأمان، مرجعاً الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تأدية مناسك الحج في أجواء إيمانية رغم جائحة كورونا.

وعبر خلال مقطع فيديو بمسجد نمرة بعرفات عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة على التسهيلات والدعم المنقطع النظير لكي يؤدي الحج ضمن المشمولين هذا العام وفق منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يدخلهما الجنة وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم جزاء خدمتهم للحجاج والمسلمين بالعالم.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. حاج أوغندي: المملكة دفعت الغالي والنفيس لنحج بسلام
سبق

قال الحاج " عبدالرحمن سويد" من دولة أوغندا مقيم بالسعودية ضمن طلاب المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إن المملكة العربية السعودية دفعت الغالي والنفيس لنحج بكل يسر وأمان، مرجعاً الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تأدية مناسك الحج في أجواء إيمانية رغم جائحة كورونا.

وعبر خلال مقطع فيديو بمسجد نمرة بعرفات عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة على التسهيلات والدعم المنقطع النظير لكي يؤدي الحج ضمن المشمولين هذا العام وفق منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يدخلهما الجنة وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم جزاء خدمتهم للحجاج والمسلمين بالعالم.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
06:10 PM

بالفيديو.. حاج أوغندي: المملكة دفعت الغالي والنفيس لنحج بسلام

توجه بالدعاء للملك وولي العهد من رحاب مسجد نمرة

A A A
عبدالله العنزي - منى
0
1,548

قال الحاج " عبدالرحمن سويد" من دولة أوغندا مقيم بالسعودية ضمن طلاب المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إن المملكة العربية السعودية دفعت الغالي والنفيس لنحج بكل يسر وأمان، مرجعاً الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تأدية مناسك الحج في أجواء إيمانية رغم جائحة كورونا.

وعبر خلال مقطع فيديو بمسجد نمرة بعرفات عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة على التسهيلات والدعم المنقطع النظير لكي يؤدي الحج ضمن المشمولين هذا العام وفق منظومة متكاملة من الخدمات المتميزة التي تتشارك في تقديمها مختلف أجهزة الدولة.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يدخلهما الجنة وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم جزاء خدمتهم للحجاج والمسلمين بالعالم.

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