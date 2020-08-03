النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الأمطار .. سكان "وادي قرسان" يطالبون بإنهاء معاناتهم مع طريق ترابي

"سبق" نقلت شكواهم للمحافظ

ناشد سكان وادي "قرسان" بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وزارة النقل بتوفير معدات وعمال من أجل تسوية الطريق الترابي والذي غيبته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال السكان إنهم "يتكبدون معاناة منذ الجمعة الماضية، وإنهم تواصلوا مع فرع النقل ولكن دون جدوى".

وأشاروا في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير آلية لتعبيد الطريق بشكل مستمر والذي يمتد لقرابة ألفي متر، وأنهم يتمنون من وزارة النقل وضع حد لمشكلتهم مع الطريق وذلك بسفلتته.

ولفتوا إلى أنه عند هطول الأمطار لا يستطيعون الخروج أو الوصول لمنازلهم، ويتم احتجازهم حتى تحظر المعدة من قبل فرع النقل.

وبين أحد السكان أنه حالياً في المستشفى برفقة والدته، وأنه لا يستطيع الوصول للمنزل بعد الأمطار التي هطلت اليوم، والتي زادت من معاناتهم بعد أن جرفت الطريق.

من جهتها نقلت "سبق" شكوى السكان إلى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.

محافظة هروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد الأمطار .. سكان "وادي قرسان" يطالبون بإنهاء معاناتهم مع طريق ترابي
سبق

ناشد سكان وادي "قرسان" بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وزارة النقل بتوفير معدات وعمال من أجل تسوية الطريق الترابي والذي غيبته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال السكان إنهم "يتكبدون معاناة منذ الجمعة الماضية، وإنهم تواصلوا مع فرع النقل ولكن دون جدوى".

وأشاروا في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير آلية لتعبيد الطريق بشكل مستمر والذي يمتد لقرابة ألفي متر، وأنهم يتمنون من وزارة النقل وضع حد لمشكلتهم مع الطريق وذلك بسفلتته.

ولفتوا إلى أنه عند هطول الأمطار لا يستطيعون الخروج أو الوصول لمنازلهم، ويتم احتجازهم حتى تحظر المعدة من قبل فرع النقل.

وبين أحد السكان أنه حالياً في المستشفى برفقة والدته، وأنه لا يستطيع الوصول للمنزل بعد الأمطار التي هطلت اليوم، والتي زادت من معاناتهم بعد أن جرفت الطريق.

من جهتها نقلت "سبق" شكوى السكان إلى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:57 PM

بعد الأمطار .. سكان "وادي قرسان" يطالبون بإنهاء معاناتهم مع طريق ترابي

"سبق" نقلت شكواهم للمحافظ

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
968

ناشد سكان وادي "قرسان" بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وزارة النقل بتوفير معدات وعمال من أجل تسوية الطريق الترابي والذي غيبته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال السكان إنهم "يتكبدون معاناة منذ الجمعة الماضية، وإنهم تواصلوا مع فرع النقل ولكن دون جدوى".

وأشاروا في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير آلية لتعبيد الطريق بشكل مستمر والذي يمتد لقرابة ألفي متر، وأنهم يتمنون من وزارة النقل وضع حد لمشكلتهم مع الطريق وذلك بسفلتته.

ولفتوا إلى أنه عند هطول الأمطار لا يستطيعون الخروج أو الوصول لمنازلهم، ويتم احتجازهم حتى تحظر المعدة من قبل فرع النقل.

وبين أحد السكان أنه حالياً في المستشفى برفقة والدته، وأنه لا يستطيع الوصول للمنزل بعد الأمطار التي هطلت اليوم، والتي زادت من معاناتهم بعد أن جرفت الطريق.

من جهتها نقلت "سبق" شكوى السكان إلى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة