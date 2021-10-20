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شاهد من صبيا.. تفاني حارس مدرسة في عمله ينال الإعجاب ومَطالب بتكريمه

يحرص على متابعـتهم عند وصولهم كل صبـاح وتسليمـهم لذويـهم عند الخـروج

رصد مقطع فيديو التُقط مؤخرًا في محافظة صبيا، حارس مدرسة يؤدي مهام عمله، حريصًا على الطلاب الصغار؛ حيث لَقِيَ الحارس إشادات من عدد من الأهالي في المحافظة نظير تفانيه في أداء مهام عمله.

وفي التفاصيل، الْتُقط مقطع لحارس في مدرسة التحفيظ الابتدائية الرابعة بصبيا، عند مغادرة الطلاب؛ حيث يحرص على متابعتهم عند وصولهم إلى المدرسة كل صباح حتى دخولهم للمدرسة، وتسليمهم لذويهم عند الخروج؛ وذلك في مشهد يتكرر يوميًّا.

واقترح عدد من الأهالي تكريم الحارس نظير تفانيه وتحفيزه وحث زملائه في بقية المدارس على التفاني في أداء مهام عملهم.

صبيا حارس مدرسة طلاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من صبيا.. تفاني حارس مدرسة في عمله ينال الإعجاب ومَطالب بتكريمه
سبق

رصد مقطع فيديو التُقط مؤخرًا في محافظة صبيا، حارس مدرسة يؤدي مهام عمله، حريصًا على الطلاب الصغار؛ حيث لَقِيَ الحارس إشادات من عدد من الأهالي في المحافظة نظير تفانيه في أداء مهام عمله.

وفي التفاصيل، الْتُقط مقطع لحارس في مدرسة التحفيظ الابتدائية الرابعة بصبيا، عند مغادرة الطلاب؛ حيث يحرص على متابعتهم عند وصولهم إلى المدرسة كل صباح حتى دخولهم للمدرسة، وتسليمهم لذويهم عند الخروج؛ وذلك في مشهد يتكرر يوميًّا.

واقترح عدد من الأهالي تكريم الحارس نظير تفانيه وتحفيزه وحث زملائه في بقية المدارس على التفاني في أداء مهام عملهم.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:35 PM

شاهد من صبيا.. تفاني حارس مدرسة في عمله ينال الإعجاب ومَطالب بتكريمه

يحرص على متابعـتهم عند وصولهم كل صبـاح وتسليمـهم لذويـهم عند الخـروج

A A A
محمد المواسي - جازان
6
3,364

رصد مقطع فيديو التُقط مؤخرًا في محافظة صبيا، حارس مدرسة يؤدي مهام عمله، حريصًا على الطلاب الصغار؛ حيث لَقِيَ الحارس إشادات من عدد من الأهالي في المحافظة نظير تفانيه في أداء مهام عمله.

وفي التفاصيل، الْتُقط مقطع لحارس في مدرسة التحفيظ الابتدائية الرابعة بصبيا، عند مغادرة الطلاب؛ حيث يحرص على متابعتهم عند وصولهم إلى المدرسة كل صباح حتى دخولهم للمدرسة، وتسليمهم لذويهم عند الخروج؛ وذلك في مشهد يتكرر يوميًّا.

واقترح عدد من الأهالي تكريم الحارس نظير تفانيه وتحفيزه وحث زملائه في بقية المدارس على التفاني في أداء مهام عملهم.

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