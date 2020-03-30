حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وزارة البيئة والمياه تشارك في المؤتمر المشترك لمتابعة مستجدات كورونا عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-30 تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا. حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 01:24 PM

وزارة البيئة والمياه تشارك في المؤتمر المشترك لمتابعة مستجدات كورونا يُعقد عند الثالثة والنصف من مساء اليوم بمشاركة متحدث وزارة الصحة





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تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.