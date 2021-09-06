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"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

لمدة 8 أيام.. بواقع 24 ساعة تدريبية

نفذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامجًا تدريبيًا لمستفيداتها اليتيمات في مجال الإعلام.

شارك في البرنامج، ثماني متدربات، لمدة ثمانية أيام، بواقع 24 ساعة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو: إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات معمل الابتكار المهاري الذي دشنته الجمعية مؤخرًا.

وأضاف: تهدف المبادرة إلى اكتشاف مهارات مستفيداتها اليتيمات الإعلامية وتنميتها وتوجيهها، ورفع كفاءتهن الإنتاجية، ودعمهن لتبني مشاريع إعلامية خاصة، يستشرفن بها مستقبلهنّ، والقادم من حياتهنّ.

ونوّه إلى أن معمل الابتكار الذي أطلقته الجمعية يسعى إلى تقديم مبادرات نوعية وتطمح إلى أن يكون حاضنة للأيتام وإبداعاتهم، وبيئة مهيأة ومتكاملة ليمارسوا شغفهم ويحققوا ذواتهم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجمعية إلى تمكين الأيتام وأسرهم، وتهدف من خلالها وبقية برامجها إلى تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية
سبق

نفذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامجًا تدريبيًا لمستفيداتها اليتيمات في مجال الإعلام.

شارك في البرنامج، ثماني متدربات، لمدة ثمانية أيام، بواقع 24 ساعة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو: إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات معمل الابتكار المهاري الذي دشنته الجمعية مؤخرًا.

وأضاف: تهدف المبادرة إلى اكتشاف مهارات مستفيداتها اليتيمات الإعلامية وتنميتها وتوجيهها، ورفع كفاءتهن الإنتاجية، ودعمهن لتبني مشاريع إعلامية خاصة، يستشرفن بها مستقبلهنّ، والقادم من حياتهنّ.

ونوّه إلى أن معمل الابتكار الذي أطلقته الجمعية يسعى إلى تقديم مبادرات نوعية وتطمح إلى أن يكون حاضنة للأيتام وإبداعاتهم، وبيئة مهيأة ومتكاملة ليمارسوا شغفهم ويحققوا ذواتهم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجمعية إلى تمكين الأيتام وأسرهم، وتهدف من خلالها وبقية برامجها إلى تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:12 PM

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية

لمدة 8 أيام.. بواقع 24 ساعة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامجًا تدريبيًا لمستفيداتها اليتيمات في مجال الإعلام.

شارك في البرنامج، ثماني متدربات، لمدة ثمانية أيام، بواقع 24 ساعة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو: إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات معمل الابتكار المهاري الذي دشنته الجمعية مؤخرًا.

وأضاف: تهدف المبادرة إلى اكتشاف مهارات مستفيداتها اليتيمات الإعلامية وتنميتها وتوجيهها، ورفع كفاءتهن الإنتاجية، ودعمهن لتبني مشاريع إعلامية خاصة، يستشرفن بها مستقبلهنّ، والقادم من حياتهنّ.

ونوّه إلى أن معمل الابتكار الذي أطلقته الجمعية يسعى إلى تقديم مبادرات نوعية وتطمح إلى أن يكون حاضنة للأيتام وإبداعاتهم، وبيئة مهيأة ومتكاملة ليمارسوا شغفهم ويحققوا ذواتهم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجمعية إلى تمكين الأيتام وأسرهم، وتهدف من خلالها وبقية برامجها إلى تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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