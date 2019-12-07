الثلاثاء.. تربية جامعة الملك سعود تستضيف "حواراً حول نظام الجامعات الجديد"

"الداود": لرفع البناء المعرفي لطلبة الدراسات العليا ‏وتطبيق مهارات التفكير الناقد

يستضيف قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود ممثلاً في المجلس الاستشاري الطلابي بالقسم، الثلاثاء المقبل، لقاء بعنوان "حواراً حول نظام الجامعات الجديد"، مع الكاتب والدكتور محمد بن عبدالله الخازم الأكاديمي ومؤلف كتاب جامعة 2030.

ووجّه رئيس قسم الإدارة التربوية رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بالقسم ‏الدكتور إبراهيم بن داود الداود الدعوة لجميع المهتمين بموضوع الحلقة النقاشية للحضور والمشاركة بالنقاش والإثراء؛ لما يحققه ذلك من تبادل المعرفة حول هذا النظام المهم للجامعات، وما يحمله من تطلعات القيادة الكريمة ووزارة التعليم والجامعات ومنسوبيها.

وأكد "الداود" أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي امتداداً لحلقات النقاش والندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها القسم على مدار العام الدراسي؛ حرصاً من القسم ‏على التنوع في طرح الموضوعات التخصصية والإثرائية لمجاله العلمي، وتعزيزاً لأدواره التربوية والأكاديمية.

وأضاف أن هذه الحلقات تتيح لطلبة الدراسات العليا الالتقاء بالخبراء والمهتمين في المجالين الأكاديمي والإداري للإسهام في البناء المعرفي لهم، ‏ومنحهم فرصة تطبيق مهارات التفكير الناقد وبناء المنظمة المتعلمة، وغير ذلك من فوائد هذه الحلقات.

يُذكر أن الحلقة النقاشية ستنعقد في مدرج كلية التربية - القاعة رقم (1 أ 27)، وسيكون حضور النساء في مدرج رقم (3) الطابق الأرضي G، بكلية التربية في المدينة الجامعية للطالبات، ابتداء من الساعة 9:00 وحتى 11:00 صباحاً بمشيئة الله.