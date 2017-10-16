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تقرير: 133.6 مليار دولار نمو قطاع السياحة بالشرق الأوسط في 2020

فيما يتصدر معرض إكسبو مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار وبنسبة 4.2% سنوياً بحلول عام 2028.
ووفقاً لتقرير المجلس تصدر معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذى يشهده العالم العربي.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة 192 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر بمعدل 145.000 زيارة في كل يوم من أيام المعرض الذي يمتد على مدى 173 يوماً.
محلياً، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة في المملكة العربية السعودية بمنح التأشيرات إضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة، في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6% سنوياً حتى عام 2023.

المجلس العالمي للسفر والسياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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تقرير: 133.6 مليار دولار نمو قطاع السياحة بالشرق الأوسط في 2020
سبق

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار وبنسبة 4.2% سنوياً بحلول عام 2028.
ووفقاً لتقرير المجلس تصدر معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذى يشهده العالم العربي.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة 192 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر بمعدل 145.000 زيارة في كل يوم من أيام المعرض الذي يمتد على مدى 173 يوماً.
محلياً، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة في المملكة العربية السعودية بمنح التأشيرات إضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة، في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6% سنوياً حتى عام 2023.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:19 PM

تقرير: 133.6 مليار دولار نمو قطاع السياحة بالشرق الأوسط في 2020

فيما يتصدر معرض إكسبو مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة

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خالد خليل - الرياض
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كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار وبنسبة 4.2% سنوياً بحلول عام 2028.
ووفقاً لتقرير المجلس تصدر معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذى يشهده العالم العربي.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة 192 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر بمعدل 145.000 زيارة في كل يوم من أيام المعرض الذي يمتد على مدى 173 يوماً.
محلياً، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة في المملكة العربية السعودية بمنح التأشيرات إضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة، في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6% سنوياً حتى عام 2023.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,204
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,847
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,694

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