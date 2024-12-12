أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن. وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني. وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية. ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي. وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

وزير يمني يستنكر "صمت" منسق الشؤون الإنسانية على جرائم الحوثي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-12-12 أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.



وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.



وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.



ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.



وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 02:36 PM

وزير يمني يستنكر "صمت" منسق الشؤون الإنسانية على جرائم الحوثي قال: مصطلح "أطراف النزاع" في بيان السماح بالمساعدات "مرفوض"





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أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.



وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.



وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.



ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.



وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.