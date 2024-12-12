النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

وزير يمني يستنكر "صمت" منسق الشؤون الإنسانية على جرائم الحوثي

قال: مصطلح "أطراف النزاع" في بيان السماح بالمساعدات "مرفوض"

أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.

وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.

وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.

ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.

وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير يمني يستنكر "صمت" منسق الشؤون الإنسانية على جرائم الحوثي
سبق

أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.

وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.

وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.

ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.

وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:36 PM

وزير يمني يستنكر "صمت" منسق الشؤون الإنسانية على جرائم الحوثي

قال: مصطلح "أطراف النزاع" في بيان السماح بالمساعدات "مرفوض"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
1,443

أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه لصمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عما ترتكبه الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.

وعدّ "فتح" استخدام مصطلح "أطراف النزاع" في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية "مرفوضاً"، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.

وقال "فتح": بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.

ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.

وثمّن جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، للجهود الاغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,790
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة