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يرصد ثم يطالب ويبتز.. "شرطة مكة" تطيح بمنتحل صفة رجل المرور السري

تحريات وبحث واستدلال تحددت بعدها هويته وضُبِط واتخذت الإجراءات بحقه

أطاح رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، بمواطن في العقد الرابع من عمره؛ لقيامه بانتحال صفة رجل المرور السري وترصده لقائدي المركبات الذين ينقلون الركاب بطريقة غير نظامية، ومطالبتهم بمبالغ مالية لإعفائهم من المخالفات المالية ومن حجز سياراتهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصده لقائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم؛ لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضل الله- عن تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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يرصد ثم يطالب ويبتز.. "شرطة مكة" تطيح بمنتحل صفة رجل المرور السري
سبق

أطاح رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، بمواطن في العقد الرابع من عمره؛ لقيامه بانتحال صفة رجل المرور السري وترصده لقائدي المركبات الذين ينقلون الركاب بطريقة غير نظامية، ومطالبتهم بمبالغ مالية لإعفائهم من المخالفات المالية ومن حجز سياراتهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصده لقائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم؛ لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضل الله- عن تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:41 AM

يرصد ثم يطالب ويبتز.. "شرطة مكة" تطيح بمنتحل صفة رجل المرور السري

تحريات وبحث واستدلال تحددت بعدها هويته وضُبِط واتخذت الإجراءات بحقه

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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6,564

أطاح رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، بمواطن في العقد الرابع من عمره؛ لقيامه بانتحال صفة رجل المرور السري وترصده لقائدي المركبات الذين ينقلون الركاب بطريقة غير نظامية، ومطالبتهم بمبالغ مالية لإعفائهم من المخالفات المالية ومن حجز سياراتهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصده لقائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم؛ لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضل الله- عن تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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