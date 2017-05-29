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كورونا.. البرازيل تسجل 49768 إصابة جديدة و1133 حالة بمصر و533 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 49768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2371 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 16.39 مليون إصابة منذ بداية الجائحة فضلًا عن 459045 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم بأن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغ 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و14950 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 139,431 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,951.

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كورونا.. البرازيل تسجل 49768 إصابة جديدة و1133 حالة بمصر و533 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 49768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2371 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 16.39 مليون إصابة منذ بداية الجائحة فضلًا عن 459045 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم بأن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغ 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و14950 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 139,431 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,951.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:14 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 49768 إصابة جديدة و1133 حالة بمصر و533 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيل 49768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2371 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 16.39 مليون إصابة منذ بداية الجائحة فضلًا عن 459045 وفاة.

مصر:

سجلت مصر 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم بأن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغ 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و14950 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 139,431 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,951.

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