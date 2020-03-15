بدأت ‫وزارة الحرس الوطني في تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس ‫"كورونا" الجديد، من خلال الكشف على منسوبيها أثناء بداية الدوام الرسمي، بالإضافة لتكثيف الوسائل التوعوية بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت "الوزارة" بماذا يجب القيام به، أثناء القدوم من بلد سُجلت فيه حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، وكذلك في حالة الاختلاط مع حالات مثبتة أو محتملة إصابتها وأنه من مبدأ الواجب تجاه النفس والعائلة والمجتمع اتباع الخطوات الآتية "العزل في حجز حجر منزلي لمدة 14 يوماً، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية، ويجب البقاء في غرفة منفصلة عن الآخرين في المنزل، وغسيل اليدين تكراراً باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، ويجب عدم استقبال الزوار". وأشارت إلى نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد بعدة مراحل، وهي "تغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال، تجنب الاقتراب من المصابين بالعدوى، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليد، استخدام محلول كحولي معقم بتركيز 60٪ على الأقل، اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعتمدة، مراجعة الطبيب فوراً في حال الإصابة بأعراض المرض، تجنب السفر إلى البلدان التي تفشت فيها العدوى".

"الحرس الوطني" ينفذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من كورونا متعب البقمي سبق 2020-03-15 بدأت ‫وزارة الحرس الوطني في تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس ‫"كورونا" الجديد، من خلال الكشف على منسوبيها أثناء بداية الدوام الرسمي، بالإضافة لتكثيف الوسائل التوعوية بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة وفي وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت "الوزارة" بماذا يجب القيام به، أثناء القدوم من بلد سُجلت فيه حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، وكذلك في حالة الاختلاط مع حالات مثبتة أو محتملة إصابتها وأنه من مبدأ الواجب تجاه النفس والعائلة والمجتمع اتباع الخطوات الآتية "العزل في حجز حجر منزلي لمدة 14 يوماً، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية، ويجب البقاء في غرفة منفصلة عن الآخرين في المنزل، وغسيل اليدين تكراراً باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، ويجب عدم استقبال الزوار".



وأشارت إلى نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد بعدة مراحل، وهي "تغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال، تجنب الاقتراب من المصابين بالعدوى، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليد، استخدام محلول كحولي معقم بتركيز 60٪ على الأقل، اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعتمدة، مراجعة الطبيب فوراً في حال الإصابة بأعراض المرض، تجنب السفر إلى البلدان التي تفشت فيها العدوى".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 02:26 PM

"الحرس الوطني" ينفذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من كورونا أوضحوا الإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة في ظل تكثيف التوعية





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بدأت ‫وزارة الحرس الوطني في تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس ‫"كورونا" الجديد، من خلال الكشف على منسوبيها أثناء بداية الدوام الرسمي، بالإضافة لتكثيف الوسائل التوعوية بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة وفي وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت "الوزارة" بماذا يجب القيام به، أثناء القدوم من بلد سُجلت فيه حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد، وكذلك في حالة الاختلاط مع حالات مثبتة أو محتملة إصابتها وأنه من مبدأ الواجب تجاه النفس والعائلة والمجتمع اتباع الخطوات الآتية "العزل في حجز حجر منزلي لمدة 14 يوماً، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية، ويجب البقاء في غرفة منفصلة عن الآخرين في المنزل، وغسيل اليدين تكراراً باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، ويجب عدم استقبال الزوار".



وأشارت إلى نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد بعدة مراحل، وهي "تغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال، تجنب الاقتراب من المصابين بالعدوى، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليد، استخدام محلول كحولي معقم بتركيز 60٪ على الأقل، اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعتمدة، مراجعة الطبيب فوراً في حال الإصابة بأعراض المرض، تجنب السفر إلى البلدان التي تفشت فيها العدوى".