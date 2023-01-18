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"مادورو": الفنزويليون يبتعدون عن الكنيسة الكاثوليكية إلى الإنجيلية

بسبب انغماسها في الممارسة السياسية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن مواطني بلاده، يغادرون الكنيسة الكاثوليكية على نطاق واسع، ويتجهون للكنيسة الإنجيلية، بسبب ما وصفه بـ"انغماس" الكنيسة الكاثوليكية في العمل السياسي.

وقال "مادورو" خلال لقاء مع رؤساء البلديات في فنزويلا: إن "الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها وانغمست في الممارسة السياسية، وإن هناك نزوحاً كبيراً من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الإنجيلية.

وتابع الرئيس الفنزويلي: "أريد أن أخبرك أيها البابا فرانسيس العزيز، أن الشعب الفنزويلي يتخلى عن الكاثوليكية، حيث إن حوالي 40 في المائة من المواطنين أعلنوا أنفسهم مسيحيين إنجيليين، وقبل ذلك كانت هذه النسبة فقط 3%".


وأوضح "مادورو"، أن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة، تعود في سببها إلى النشاط السياسي لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذين يستخدمون بالفعل التجمع الأسقفي الفنزويلي كحزب سياسي، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقارن الرئيس الفنزويلي، كيفية احتفال مواطني بلاده بذكرى "مولد العذراء" في ولاية "لارا"، في سبتمبر 2019، حيث توافد حوالي أربعة ملايين شخص، ولكن في اليومين الأخيرين من الفعالية، شارك فيها زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهو ما أثار امتعاض الكثيرين، بحسب تعبيره.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الإنجيلية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مادورو": الفنزويليون يبتعدون عن الكنيسة الكاثوليكية إلى الإنجيلية
سبق

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن مواطني بلاده، يغادرون الكنيسة الكاثوليكية على نطاق واسع، ويتجهون للكنيسة الإنجيلية، بسبب ما وصفه بـ"انغماس" الكنيسة الكاثوليكية في العمل السياسي.

وقال "مادورو" خلال لقاء مع رؤساء البلديات في فنزويلا: إن "الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها وانغمست في الممارسة السياسية، وإن هناك نزوحاً كبيراً من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الإنجيلية.

وتابع الرئيس الفنزويلي: "أريد أن أخبرك أيها البابا فرانسيس العزيز، أن الشعب الفنزويلي يتخلى عن الكاثوليكية، حيث إن حوالي 40 في المائة من المواطنين أعلنوا أنفسهم مسيحيين إنجيليين، وقبل ذلك كانت هذه النسبة فقط 3%".


وأوضح "مادورو"، أن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة، تعود في سببها إلى النشاط السياسي لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذين يستخدمون بالفعل التجمع الأسقفي الفنزويلي كحزب سياسي، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقارن الرئيس الفنزويلي، كيفية احتفال مواطني بلاده بذكرى "مولد العذراء" في ولاية "لارا"، في سبتمبر 2019، حيث توافد حوالي أربعة ملايين شخص، ولكن في اليومين الأخيرين من الفعالية، شارك فيها زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهو ما أثار امتعاض الكثيرين، بحسب تعبيره.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
05:42 PM

"مادورو": الفنزويليون يبتعدون عن الكنيسة الكاثوليكية إلى الإنجيلية

بسبب انغماسها في الممارسة السياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن مواطني بلاده، يغادرون الكنيسة الكاثوليكية على نطاق واسع، ويتجهون للكنيسة الإنجيلية، بسبب ما وصفه بـ"انغماس" الكنيسة الكاثوليكية في العمل السياسي.

وقال "مادورو" خلال لقاء مع رؤساء البلديات في فنزويلا: إن "الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها وانغمست في الممارسة السياسية، وإن هناك نزوحاً كبيراً من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الإنجيلية.

وتابع الرئيس الفنزويلي: "أريد أن أخبرك أيها البابا فرانسيس العزيز، أن الشعب الفنزويلي يتخلى عن الكاثوليكية، حيث إن حوالي 40 في المائة من المواطنين أعلنوا أنفسهم مسيحيين إنجيليين، وقبل ذلك كانت هذه النسبة فقط 3%".


وأوضح "مادورو"، أن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة، تعود في سببها إلى النشاط السياسي لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذين يستخدمون بالفعل التجمع الأسقفي الفنزويلي كحزب سياسي، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقارن الرئيس الفنزويلي، كيفية احتفال مواطني بلاده بذكرى "مولد العذراء" في ولاية "لارا"، في سبتمبر 2019، حيث توافد حوالي أربعة ملايين شخص، ولكن في اليومين الأخيرين من الفعالية، شارك فيها زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهو ما أثار امتعاض الكثيرين، بحسب تعبيره.

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