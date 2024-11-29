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"المرور" يدشّن خدمة مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الإلكترونى عبر "أبشر"

ستتم إلكترونيًا وسترسل اللوحات لملاكها بالبريد من خلال العنوان الوطني

تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" يوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 1443هـ ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة (أبشر أفراد) www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

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"المرور" يدشّن خدمة مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الإلكترونى عبر "أبشر"
سبق

تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" يوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 1443هـ ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة (أبشر أفراد) www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:33 PM

"المرور" يدشّن خدمة مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الإلكترونى عبر "أبشر"

ستتم إلكترونيًا وسترسل اللوحات لملاكها بالبريد من خلال العنوان الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
384

تدشن الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" يوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 1443هـ ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة (أبشر أفراد) www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,955
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

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