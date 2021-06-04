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بالصور.. 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش

قام بتوزيعها مركز الملك سلمان للإغاثة

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في منطقة شايخيرا بجمهورية بنجلاديش اشتملت على 107 أطنان من السلال الغذائية، وذلك بعد الإعصار "فاني" المدمر الذي ضرب خليج البنغال مؤخراً وتسبب بارتفاع منسوب المياه في مناطق شاسعة وتسبب في غرق 12 قرية وجرف أخرى.
واستطاع المركز رغم الظروف الجوية الصعبة والفيضانات من الوصول إلى المواقع المتضررة وتقديم المساعدات الغذائية لـ 5,000 فرد من المجتمعات المضيفة، ليكون بذلك مركز الملك سلمان للإغاثة أول جهة إغاثية تصل لهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية.
وعبر المستفيدون من جهتهم عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه المساعدات الإنسانية الطيبة التي جاءت في وقتها، مؤكدين أن هذا ليس بمستغرب على مملكة العطاء والإنسانية.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ينفذ حالياً مشروعاً لتأمين 80 ألف سلة غذائية للمشردين قسرياً من مواطني ميانمار وللمجتمعات المضيفة الحاضنة لهم في بنجلاديش.

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بالصور.. 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش
سبق

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في منطقة شايخيرا بجمهورية بنجلاديش اشتملت على 107 أطنان من السلال الغذائية، وذلك بعد الإعصار "فاني" المدمر الذي ضرب خليج البنغال مؤخراً وتسبب بارتفاع منسوب المياه في مناطق شاسعة وتسبب في غرق 12 قرية وجرف أخرى.
واستطاع المركز رغم الظروف الجوية الصعبة والفيضانات من الوصول إلى المواقع المتضررة وتقديم المساعدات الغذائية لـ 5,000 فرد من المجتمعات المضيفة، ليكون بذلك مركز الملك سلمان للإغاثة أول جهة إغاثية تصل لهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية.
وعبر المستفيدون من جهتهم عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه المساعدات الإنسانية الطيبة التي جاءت في وقتها، مؤكدين أن هذا ليس بمستغرب على مملكة العطاء والإنسانية.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ينفذ حالياً مشروعاً لتأمين 80 ألف سلة غذائية للمشردين قسرياً من مواطني ميانمار وللمجتمعات المضيفة الحاضنة لهم في بنجلاديش.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:28 PM

بالصور.. 107 أطنان من السلال الغذائية مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش

قام بتوزيعها مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في منطقة شايخيرا بجمهورية بنجلاديش اشتملت على 107 أطنان من السلال الغذائية، وذلك بعد الإعصار "فاني" المدمر الذي ضرب خليج البنغال مؤخراً وتسبب بارتفاع منسوب المياه في مناطق شاسعة وتسبب في غرق 12 قرية وجرف أخرى.
واستطاع المركز رغم الظروف الجوية الصعبة والفيضانات من الوصول إلى المواقع المتضررة وتقديم المساعدات الغذائية لـ 5,000 فرد من المجتمعات المضيفة، ليكون بذلك مركز الملك سلمان للإغاثة أول جهة إغاثية تصل لهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية.
وعبر المستفيدون من جهتهم عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه المساعدات الإنسانية الطيبة التي جاءت في وقتها، مؤكدين أن هذا ليس بمستغرب على مملكة العطاء والإنسانية.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ينفذ حالياً مشروعاً لتأمين 80 ألف سلة غذائية للمشردين قسرياً من مواطني ميانمار وللمجتمعات المضيفة الحاضنة لهم في بنجلاديش.

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