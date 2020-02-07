"صحة عسير" الأول في كفاءة تشغيل العربة المتنقلة على مستوى المملكة

تقدم خدماتها بالقرى والمراكز ذات الاحتياج الأكثر وفق جدولة زمنية محددة

حققت صحة عسير المركز الأول في مؤشر كفاءة تشغيل العربة المتنقلة بنسبة 233٪، حيث تحوي العربة على مركز صحي متكامل متنقل، وتقدم الخدمات في عدد من القرى والمراكز ذات الاحتياج الأكثر لخدمات العربة وفق جدولة زمنية محددة.

ونجحت صحة عسير في تحقيق نسبة 100٪ في مؤشر برنامج حصن، وحققت تميزاً في المؤشرات العامة لتحصد المركز الأول نتيجة للجهود التطويرية المستمرة.