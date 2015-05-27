النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السيسي": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما

بحث مع "بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم (الأربعاء): "إن التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعادت التأكيد على الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما بمشاركة أمريكية".

وذكر "السيسي" في بيان نشرته الرئاسة المصرية، أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجددًا إلى طاولة الحوار، وفقاً لـ"رويترز".

وبحث "السيسي" و"بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وزار "بلينكن" القاهرة لعدة ساعات اليوم، في إطار جولة في الشرق الأوسط؛ تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار، الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"السيسي": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما
سبق

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم (الأربعاء): "إن التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعادت التأكيد على الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما بمشاركة أمريكية".

وذكر "السيسي" في بيان نشرته الرئاسة المصرية، أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجددًا إلى طاولة الحوار، وفقاً لـ"رويترز".

وبحث "السيسي" و"بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وزار "بلينكن" القاهرة لعدة ساعات اليوم، في إطار جولة في الشرق الأوسط؛ تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار، الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
07:30 PM

"السيسي": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما

بحث مع "بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,769

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم (الأربعاء): "إن التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعادت التأكيد على الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما بمشاركة أمريكية".

وذكر "السيسي" في بيان نشرته الرئاسة المصرية، أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجددًا إلى طاولة الحوار، وفقاً لـ"رويترز".

وبحث "السيسي" و"بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وزار "بلينكن" القاهرة لعدة ساعات اليوم، في إطار جولة في الشرق الأوسط؛ تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار، الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة