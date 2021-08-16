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أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات أمس، والذي يستمر حتى 20 أغسطس 2021م عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

ويستهدف المعسكر الذي يعد أحد مبادرات (أكاديمية سدايا) الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة؛ تدريب 320 شابًا وشابةً من المهتمين في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سواءً كانوا حديثي التخرج أو لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال، وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية ومتمكنة في التقنيات المتقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ سيُرشح من تنطبق عليه معايير المعسكر لإجراء اختبار في الرياضيات ولغة البايثون والإحصاء، وفي حال اجتاز المرشح ستُجرى له مقابلة شخصية وبعد اجتياز المقابلة سيكون مقبولاً وسينضم للمعسكر، حيث ستنطلق الفترة الثانية يوم 29 أغسطس.

ويُقام المعسكر على ثلاث فترات تبدأ من شهر أغسطس، ويستمر كل معسكر 3 أشهر، ويتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريبًا مكثفًا في مجال تحليل البيانات؛ لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل، كما سيتمكن المتدربون من إكمال مشروعات تطبيقية مكثفة، مما سيمكنهم بعد التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجيًا، إضافةً إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

وتعد تجربة المعسكر شاملةً للتعلم المبني على مشروعات ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين.


وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد دشنت في وقت سابق (أكاديمية سدايا) التي تعد إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل، حيث ستوفر الأكاديمية العديد من البرامج المميزة، أبرزها: برامج نشر الوعي العام، ونشر المعرفة بمختلف مستوياتها، إضافةً إلى برامج بناء المختصين الخبراء في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي المختلفة، التي يُمكن التسجيل فيها عن طريق الموقع الإلكتروني.

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أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات أمس، والذي يستمر حتى 20 أغسطس 2021م عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

ويستهدف المعسكر الذي يعد أحد مبادرات (أكاديمية سدايا) الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة؛ تدريب 320 شابًا وشابةً من المهتمين في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سواءً كانوا حديثي التخرج أو لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال، وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية ومتمكنة في التقنيات المتقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ سيُرشح من تنطبق عليه معايير المعسكر لإجراء اختبار في الرياضيات ولغة البايثون والإحصاء، وفي حال اجتاز المرشح ستُجرى له مقابلة شخصية وبعد اجتياز المقابلة سيكون مقبولاً وسينضم للمعسكر، حيث ستنطلق الفترة الثانية يوم 29 أغسطس.

ويُقام المعسكر على ثلاث فترات تبدأ من شهر أغسطس، ويستمر كل معسكر 3 أشهر، ويتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريبًا مكثفًا في مجال تحليل البيانات؛ لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل، كما سيتمكن المتدربون من إكمال مشروعات تطبيقية مكثفة، مما سيمكنهم بعد التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجيًا، إضافةً إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

وتعد تجربة المعسكر شاملةً للتعلم المبني على مشروعات ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين.


وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد دشنت في وقت سابق (أكاديمية سدايا) التي تعد إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل، حيث ستوفر الأكاديمية العديد من البرامج المميزة، أبرزها: برامج نشر الوعي العام، ونشر المعرفة بمختلف مستوياتها، إضافةً إلى برامج بناء المختصين الخبراء في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي المختلفة، التي يُمكن التسجيل فيها عن طريق الموقع الإلكتروني.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
09:56 PM

أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات

داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات أمس، والذي يستمر حتى 20 أغسطس 2021م عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

ويستهدف المعسكر الذي يعد أحد مبادرات (أكاديمية سدايا) الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة؛ تدريب 320 شابًا وشابةً من المهتمين في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سواءً كانوا حديثي التخرج أو لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال، وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية ومتمكنة في التقنيات المتقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ سيُرشح من تنطبق عليه معايير المعسكر لإجراء اختبار في الرياضيات ولغة البايثون والإحصاء، وفي حال اجتاز المرشح ستُجرى له مقابلة شخصية وبعد اجتياز المقابلة سيكون مقبولاً وسينضم للمعسكر، حيث ستنطلق الفترة الثانية يوم 29 أغسطس.

ويُقام المعسكر على ثلاث فترات تبدأ من شهر أغسطس، ويستمر كل معسكر 3 أشهر، ويتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريبًا مكثفًا في مجال تحليل البيانات؛ لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل، كما سيتمكن المتدربون من إكمال مشروعات تطبيقية مكثفة، مما سيمكنهم بعد التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجيًا، إضافةً إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

وتعد تجربة المعسكر شاملةً للتعلم المبني على مشروعات ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين.


وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد دشنت في وقت سابق (أكاديمية سدايا) التي تعد إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل، حيث ستوفر الأكاديمية العديد من البرامج المميزة، أبرزها: برامج نشر الوعي العام، ونشر المعرفة بمختلف مستوياتها، إضافةً إلى برامج بناء المختصين الخبراء في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي المختلفة، التي يُمكن التسجيل فيها عن طريق الموقع الإلكتروني.

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