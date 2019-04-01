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ليعزّز مكاسب الربع الأول .. النفط يرتفع بفعل مخاوف المعروض

"رويترز": ارتفع مزيج خام برنت العالمي إلى 68.22 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتعزّز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو عشر سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتعزّزت الثقة أيضاً بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية - الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل واحداً بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن زاد 27 سنتا في الربع الأول.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتاً في الفترة من يناير إلى مارس.

ومما ساعد على دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثراً من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية - الصينية.

لكن مكاسب العقود الآجلة جاءت محدودة بفعل الضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي؛ فضلاً عن قدرة منتجي النفط الأمريكيين على زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار، حسبما ذكر فين زيبيل؛ الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني في سيدني.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ليعزّز مكاسب الربع الأول .. النفط يرتفع بفعل مخاوف المعروض
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتعزّز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو عشر سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتعزّزت الثقة أيضاً بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية - الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل واحداً بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن زاد 27 سنتا في الربع الأول.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتاً في الفترة من يناير إلى مارس.

ومما ساعد على دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثراً من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية - الصينية.

لكن مكاسب العقود الآجلة جاءت محدودة بفعل الضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي؛ فضلاً عن قدرة منتجي النفط الأمريكيين على زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار، حسبما ذكر فين زيبيل؛ الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني في سيدني.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:39 AM

ليعزّز مكاسب الربع الأول .. النفط يرتفع بفعل مخاوف المعروض

"رويترز": ارتفع مزيج خام برنت العالمي إلى 68.22 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتعزّز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو عشر سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتعزّزت الثقة أيضاً بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية - الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل واحداً بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن زاد 27 سنتا في الربع الأول.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتاً في الفترة من يناير إلى مارس.

ومما ساعد على دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثراً من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية - الصينية.

لكن مكاسب العقود الآجلة جاءت محدودة بفعل الضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي؛ فضلاً عن قدرة منتجي النفط الأمريكيين على زيادة الإنتاج عندما ترتفع الأسعار، حسبما ذكر فين زيبيل؛ الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني في سيدني.

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