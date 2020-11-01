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160 ألف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة خلال الربع الثالث من 2020

فيما أسفر كشف الطب البيطري عن إعدام 248 أخرى غير صالحة للاستهلاك

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 61.576 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 67.310 ذبائح، وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت ١٤٥,٤٩٩ ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.444 ذبيحة.

يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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160 ألف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة خلال الربع الثالث من 2020
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 61.576 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 67.310 ذبائح، وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت ١٤٥,٤٩٩ ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.444 ذبيحة.

يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:39 PM

160 ألف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة خلال الربع الثالث من 2020

فيما أسفر كشف الطب البيطري عن إعدام 248 أخرى غير صالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 61.576 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 67.310 ذبائح، وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت ١٤٥,٤٩٩ ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 248 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.444 ذبيحة.

يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

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