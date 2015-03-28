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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية

تلقى اتصالًا هاتفيًا بحث فيه عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
07:33 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية

تلقى اتصالًا هاتفيًا بحث فيه عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

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