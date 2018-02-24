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ثلاثة من محللي الطقس يتوقعون "بلوغ الهطولات ذروتها" بهذه المناطق

حالة من التشكلات والرياح المتقلبة والنشطة جراء "الهابطة" من "الركامية"

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، رحيل عدم الاستقرار عن الشمالية الغربية بتراكمه الممطر وانحسار وجوده نهاية اليوم على الشمالية الشرقية، متوقعاً أيضاً أن تتحرك الحالة من الغربية بسرعة نهاية اليوم للمناطق الوسطى والشرقية بصحبة هطول مطري غزير، مضيفاً أن فجر الأحد سيكون التمركز على الوسطى والشرقية، بعدها يتم الرحيل تدريجياً والله أعلم.

وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم متوقع ذروة الحالة المطرية الحالية، ومتوقع كذلك أن تكون الرياح متقلبة ونشطة جراء الرياح الهابطة من السحب الركامية، وقد تثير بعض الغبار والله أعلم.

أما الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، فتوقع حدوث تشكلات سحبية ماطرة اليوم على القصيم والرياض والشرقية، كذلك على المدينة وينبع والعيص، مضيفاً أن التشكلات الماطرة اليوم على الرياض تشمل نواحي المزاحمية والدرعية والخرج.

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ثلاثة من محللي الطقس يتوقعون "بلوغ الهطولات ذروتها" بهذه المناطق
سبق

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، رحيل عدم الاستقرار عن الشمالية الغربية بتراكمه الممطر وانحسار وجوده نهاية اليوم على الشمالية الشرقية، متوقعاً أيضاً أن تتحرك الحالة من الغربية بسرعة نهاية اليوم للمناطق الوسطى والشرقية بصحبة هطول مطري غزير، مضيفاً أن فجر الأحد سيكون التمركز على الوسطى والشرقية، بعدها يتم الرحيل تدريجياً والله أعلم.

وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم متوقع ذروة الحالة المطرية الحالية، ومتوقع كذلك أن تكون الرياح متقلبة ونشطة جراء الرياح الهابطة من السحب الركامية، وقد تثير بعض الغبار والله أعلم.

أما الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، فتوقع حدوث تشكلات سحبية ماطرة اليوم على القصيم والرياض والشرقية، كذلك على المدينة وينبع والعيص، مضيفاً أن التشكلات الماطرة اليوم على الرياض تشمل نواحي المزاحمية والدرعية والخرج.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:34 AM

ثلاثة من محللي الطقس يتوقعون "بلوغ الهطولات ذروتها" بهذه المناطق

حالة من التشكلات والرياح المتقلبة والنشطة جراء "الهابطة" من "الركامية"

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فهد الغبيوي - الرياض
4
32,330

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، رحيل عدم الاستقرار عن الشمالية الغربية بتراكمه الممطر وانحسار وجوده نهاية اليوم على الشمالية الشرقية، متوقعاً أيضاً أن تتحرك الحالة من الغربية بسرعة نهاية اليوم للمناطق الوسطى والشرقية بصحبة هطول مطري غزير، مضيفاً أن فجر الأحد سيكون التمركز على الوسطى والشرقية، بعدها يتم الرحيل تدريجياً والله أعلم.

وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم متوقع ذروة الحالة المطرية الحالية، ومتوقع كذلك أن تكون الرياح متقلبة ونشطة جراء الرياح الهابطة من السحب الركامية، وقد تثير بعض الغبار والله أعلم.

أما الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، فتوقع حدوث تشكلات سحبية ماطرة اليوم على القصيم والرياض والشرقية، كذلك على المدينة وينبع والعيص، مضيفاً أن التشكلات الماطرة اليوم على الرياض تشمل نواحي المزاحمية والدرعية والخرج.

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