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"السديس" يؤكد: مواكبة الرؤية ومبادرات التحول الوطني أسهمت في تميز موسم الحج

تطور تقنيّ وإداري أسهم في رفع مستوى الخدمات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مواكبة رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020؛ كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام: "إن لرؤية المملكة أثرًا واضحًا، وارتقاء ملحوظًا في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقنيّ وإداري وخدمي، أسهم في رفع مستوى الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن.

وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعا الله -جل جلاله- أن يحفظ بلادنا وأمنها وقيادتها الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يؤكد: مواكبة الرؤية ومبادرات التحول الوطني أسهمت في تميز موسم الحج
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مواكبة رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020؛ كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام: "إن لرؤية المملكة أثرًا واضحًا، وارتقاء ملحوظًا في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقنيّ وإداري وخدمي، أسهم في رفع مستوى الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن.

وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعا الله -جل جلاله- أن يحفظ بلادنا وأمنها وقيادتها الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
04:31 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
05:34 PM

"السديس" يؤكد: مواكبة الرؤية ومبادرات التحول الوطني أسهمت في تميز موسم الحج

تطور تقنيّ وإداري أسهم في رفع مستوى الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مواكبة رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020؛ كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقال الرئيس العام: "إن لرؤية المملكة أثرًا واضحًا، وارتقاء ملحوظًا في الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقنيّ وإداري وخدمي، أسهم في رفع مستوى الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن.

وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دعا الله -جل جلاله- أن يحفظ بلادنا وأمنها وقيادتها الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه خير لخدمة الإسلام والمسلمين.

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