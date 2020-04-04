وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205 إصابات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منها 3 مخالطين، وأن جميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج باللد، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 205 إصابات.

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة، وإصابة في بيت عنان بمحافظة القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في حلحول بمحافظة الخليل.

وأضاف أن من بين المصابين طفلين يبلغان من العمر (11 عاماً و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.