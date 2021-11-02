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الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

‬حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن جنود الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المتمردة في وادي حذران، وتبيشعة، وسيطروا خلالها على مواقع جديدة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح للمليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز
سبق

‬حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن جنود الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المتمردة في وادي حذران، وتبيشعة، وسيطروا خلالها على مواقع جديدة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح للمليشيا.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
07:15 PM

الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن جنود الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المتمردة في وادي حذران، وتبيشعة، وسيطروا خلالها على مواقع جديدة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح للمليشيا.

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