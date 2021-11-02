الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

‬حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن جنود الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المتمردة في وادي حذران، وتبيشعة، وسيطروا خلالها على مواقع جديدة.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح للمليشيا.