أول باحثة سعودية بقسم المحفزات الكيميائية في "سابك" لـ"سبق": هذه قصة نجاحي

"الصبان".. فازت بجائزة المرأة في التميز القيادي (LEWAS)

تعد الدكتورة بدور عصام عبد الله الصبان، أول باحثة سعودية في قسم المحفزات بشركة سابك، وهي من مكة المكرمة واستقرّت مع عائلتها للعيش في الرياض بحكم عمل والدها، وتعمل اليوم كباحث أعلى في قسم المحفزات الكيميائية في شركة سابك السعودية.

وعن مراحل حياتها تقول الدكتورة الصبان لـ"سبق": قضيت جميع مراحل دراستي المدرسية في الرياض، وفي المرحلة الثانوية بدأ اهتمامي في الكيمياء؛ ونتيجة لذلك التحقت بقسم العلوم الكيميائية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لدراسة مرحلة البكالوريوس، وتخرجت عام 2004 بدرجة امتياز ومرتبة شرف أولى.



وأضافت: "لم يتوقف طموحي عند هذا الحد؛ حيث انتقلتُ للعيش مع زوجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدراسات العليا، إلا أنني تنازلت عن هذا الحلم للعناية بأطفالنا في ذلك الحين. وبعد مرور خمس سنوات، وبالتحديد خريف 2010؛ تمكنت من الاتحاق بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ رغبة في إكمال الدراسات العليا تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين، بالإضافة إلى تحقيق شغفي واهتمامي بالعلوم البحثية.



وواصلت الدكتورة الصبان تقول: سنحت لي الفرصة للعمل تحت إشراف الأستاذ المشارك في العلوم الكيميائية كازوهيرو تاكانابي، خلال مرحلة الماجستير ولمدة عامين؛ في محاولة اكتشاف محفز كيميائي لتقسيم الماء باستخدام الضوء. من المعروف أن هناك حاجةً ملحةً لطرقٍ مستدامة وفعالة لإنتاج الطاقة، ضمن المسعى للحصول على طاقة أكثر صداقة للبيئة؛ ومنها استخراج الهيدروجين بعملية تُعرف بـ”تطور الهيدروجين بالتحفيز الضوئيّ”؛ حيث تُقسّم جزيئات الماء إلى: هيدروجين، وأوكسجينٍ، باستخدام ضوء الشمس فقط؛ لتوفير طاقة هائلة، وبهذه الطريقة سيتصرف الهيدروجين كمصدر لتخزين الطاقة الشمسية.



وتابعت: "حصلت على درجة الماجستير عام 2012 والتحقت بشركة سابك كباحثة كيميائية، وسنحت لي الفرصة للحصول على منحة دراسية لإكمال درجة الدكتوراه تحت إشراف البروفيسور المتميز "جون ماري باسيت"، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في المحفزات الكيميائية الغير متجانسة لتحويل الغازات الهيدروكربونية؛ لإنتاج غاز التخليق الذي يستخدم في الصناعات البتروكيميائية. وهناك عدد من السعوديات في نفس التخصص يعملن في شركات وقطاعات مختلفة، لكنني أُعتبر أول باحثة سعودية في قسم المحفزات الكيميائية في شركة سابك.



وبالحديث عن الإنجازات الشخصية تقول الصبان لـ"سبق": فزت بجائزة المرأة في التميز القيادي (LEWAS)، خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث لهندسة العمليات "ميبيك"، الذي يقام في مملكة البحرين؛ حيث تُخصص هذه الجائزة لإبراز الإنجازات والابتكارات التي تحققها المرأة في قطاعَي النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط. وهذا العام أصبحت عضوةً في هذه المجموعة.



وعن الدعم الذي تلقّته الدكتورة تقول: "أكبر الدعم كان من زوجي الذي ترك وظيفته للاهتمام بأطفالنا وأتفرغ لدراسة الدكتوراه. الفضل موصول إلى والدَيّ، أطال الله في عمرهما، وأبنائي الذين دعموني بشكل كبير لأصل لما توصلت إليه.



وتختم حديثها: "نصيحتي للمراة السعودية بأن تستمر في السعي وراء تحقيق حلمها، حتى وإن واجهتها عقبات ومشاغل الحياة، وبحثّهم على المثابرة والاستفادة من الفرص المتاحة في أي مجال، وخوض التجربة بجميع ظروفها الإيجابية والسلبية، والتعلم منها؛ فنحن اليوم نعيش في زمن مختلف وفي دولة وحكومة وفّرت لنا كل سبل الدعم المادي والعملي كي نصل إلى أعلى الدرجات.