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"ابقوا في منزلكم لنسافر غداً" حملة تقودها السياحة العالمية في كل الدول

بدلت شعارها بسبب "كورونا"

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم لنسافر غداً" على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجميع حول العالم للبقاء في المنزل؛ منعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وغيّرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذي يدعو للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غداً"، ووجّهت منظمة السياحة العالمية نداءً قالت فيه: "الزموا دياركم الآن، لكن سافروا غداً؛ لأن بقاءنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل والاحتفال بالثقافة وتعزيز الصداقة والتفاهم عالمياً".

وأكدت منظمة السياحة العالمية أن الاقتصاد العالمي يئن بسبب فيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أن تجمد حركة السفر والسياحة حول العالم جعلت من صناعة السفر والسياحة هى أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نظراً لحساسيتها وبسبب غلق معظم الوجهات السياحية وتوقف معظم الرحلات الجوية حول العالم، كما أثرت القيود والإجراءات الاحترازية في قطاعات السياحة والسفر للشركات الكبرى ادى إلى هبوط المبيعات بنسبة 92% في الاتحاد الأوروبى والعالم، فالوضع لا يختلف كثيراً، حيث تتباطأ الصناعة بشكل كبير في الوقت الحالى في معظم دول الاتحاد خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والموقف يزداد سوءً يوماً بعد يوم.

منظمة السياحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"ابقوا في منزلكم لنسافر غداً" حملة تقودها السياحة العالمية في كل الدول
سبق

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم لنسافر غداً" على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجميع حول العالم للبقاء في المنزل؛ منعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وغيّرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذي يدعو للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غداً"، ووجّهت منظمة السياحة العالمية نداءً قالت فيه: "الزموا دياركم الآن، لكن سافروا غداً؛ لأن بقاءنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل والاحتفال بالثقافة وتعزيز الصداقة والتفاهم عالمياً".

وأكدت منظمة السياحة العالمية أن الاقتصاد العالمي يئن بسبب فيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أن تجمد حركة السفر والسياحة حول العالم جعلت من صناعة السفر والسياحة هى أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نظراً لحساسيتها وبسبب غلق معظم الوجهات السياحية وتوقف معظم الرحلات الجوية حول العالم، كما أثرت القيود والإجراءات الاحترازية في قطاعات السياحة والسفر للشركات الكبرى ادى إلى هبوط المبيعات بنسبة 92% في الاتحاد الأوروبى والعالم، فالوضع لا يختلف كثيراً، حيث تتباطأ الصناعة بشكل كبير في الوقت الحالى في معظم دول الاتحاد خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والموقف يزداد سوءً يوماً بعد يوم.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:18 PM

"ابقوا في منزلكم لنسافر غداً" حملة تقودها السياحة العالمية في كل الدول

بدلت شعارها بسبب "كورونا"

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,556

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم لنسافر غداً" على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجميع حول العالم للبقاء في المنزل؛ منعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وغيّرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذي يدعو للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غداً"، ووجّهت منظمة السياحة العالمية نداءً قالت فيه: "الزموا دياركم الآن، لكن سافروا غداً؛ لأن بقاءنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل والاحتفال بالثقافة وتعزيز الصداقة والتفاهم عالمياً".

وأكدت منظمة السياحة العالمية أن الاقتصاد العالمي يئن بسبب فيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أن تجمد حركة السفر والسياحة حول العالم جعلت من صناعة السفر والسياحة هى أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نظراً لحساسيتها وبسبب غلق معظم الوجهات السياحية وتوقف معظم الرحلات الجوية حول العالم، كما أثرت القيود والإجراءات الاحترازية في قطاعات السياحة والسفر للشركات الكبرى ادى إلى هبوط المبيعات بنسبة 92% في الاتحاد الأوروبى والعالم، فالوضع لا يختلف كثيراً، حيث تتباطأ الصناعة بشكل كبير في الوقت الحالى في معظم دول الاتحاد خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والموقف يزداد سوءً يوماً بعد يوم.

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