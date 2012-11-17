الشرقية.. 1280 جولة رقابية ترصد 89 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

استقبلت الأمانة 8 بلاغات عبر مركز البلاغات "940" عن مخالفات المنشآت

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1280 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 89 مخالفة، وإغلاق منشأتين مخالفتين.

فيما استقبلت الأمانة 8 بلاغات، عبر مركز البلاغات "940"، عن مخالفات المنشآت للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات، والاستراحات، وكذلك تطبيق الاشتراطات وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات البلدية عبر مركز البلاغات "940".