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حصيلة ثقيلة .. "كورونا" يصيب 5877 أردنياً جديداً

الفيروس أودى بحياة 47 مريضاً

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة.

وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة ثقيلة .. "كورونا" يصيب 5877 أردنياً جديداً
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة.

وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:11 PM

حصيلة ثقيلة .. "كورونا" يصيب 5877 أردنياً جديداً

الفيروس أودى بحياة 47 مريضاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة.

وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

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