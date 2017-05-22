117 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في أعمال الدفاع المدني داخل الحرم

خلال شهر رمضان المبارك لخدمة الزوار والمعتمرين على مدار الساعة

شارك 117 متطوعاً ومتطوعة للمرة الثالثة في أعمال الدفاع المدني ضمن الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك لخدمة الزوار والمعتمرين داخل المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأوضح مدير شعبة المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم سعد القحطاني أن جميع المتطوعات البالغ عددهن 32 متطوعة لديهن قبول من موقع المديرية الإلكتروني للتطوع وحاصلات على بطاقات تطوع معتمدة من شعبة التطوع بمنطقة مكة المكرمة ولديهن خبرة في التمريض والإسعافات الأولية وغالبيتهن من منسوبات وزارة الصحة.

وأفاد أنه تم توزيع المتطوعين والمتطوعات المزودين بحقائب متكاملة للإسعافات الأولية وكرسي متحرك ونقالة، بحسب ما تستدعيه الحالة على 34 موقعاً في الحرم المكي وبالقرب من مراكز الإسعافات الأولية بالحرم، حيث يعملون بنظام الورديات لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة كحالات الإغماء أو انخفاض وارتفاع الضغط والسكر، علاوة على الإجهاد الحراري ونقل الحالات التي تستدعي ذلك للمراكز الإسعافية أو المستشفى.