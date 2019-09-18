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"جونسون" يدين الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد

أكد حرص بريطانيا على أمن السعودية.. وجدَّد أهمية العمل المشترك والرد الجماعي

دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال اليوم الثلاثاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ أرامكو، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، شدَّد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية مؤكدًا حرص بريطانيا على أمن السعودية، ومجددًا التشديد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتَيْ نفط سعوديتَيْن يوم السبت.

وأضاف المتحدث بأن الزعيمَيْن اتفقا أيضًا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وعبَّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أمس الاثنين أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطيرًا وشائنًا"، وقال: "إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفًا بأن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية، وأن "الصورة ليست واضحة تمامًا فيما يتعلق بالمسؤول.. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبًا".

إلى ذلك، أكد أن هذا الهجوم خطير، وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، وقال: "إنه عمل شائن، ويتعيّن أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحَّد لأقصى حد عليه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جونسون" يدين الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد
سبق

دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال اليوم الثلاثاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ أرامكو، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، شدَّد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية مؤكدًا حرص بريطانيا على أمن السعودية، ومجددًا التشديد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتَيْ نفط سعوديتَيْن يوم السبت.

وأضاف المتحدث بأن الزعيمَيْن اتفقا أيضًا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وعبَّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أمس الاثنين أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطيرًا وشائنًا"، وقال: "إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفًا بأن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية، وأن "الصورة ليست واضحة تمامًا فيما يتعلق بالمسؤول.. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبًا".

إلى ذلك، أكد أن هذا الهجوم خطير، وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، وقال: "إنه عمل شائن، ويتعيّن أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحَّد لأقصى حد عليه".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:37 PM

"جونسون" يدين الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد

أكد حرص بريطانيا على أمن السعودية.. وجدَّد أهمية العمل المشترك والرد الجماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال اليوم الثلاثاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الإرهابي على منشأتَيْ أرامكو، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، شدَّد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية مؤكدًا حرص بريطانيا على أمن السعودية، ومجددًا التشديد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتَيْ نفط سعوديتَيْن يوم السبت.

وأضاف المتحدث بأن الزعيمَيْن اتفقا أيضًا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وعبَّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أمس الاثنين أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطيرًا وشائنًا"، وقال: "إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفًا بأن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية، وأن "الصورة ليست واضحة تمامًا فيما يتعلق بالمسؤول.. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبًا".

إلى ذلك، أكد أن هذا الهجوم خطير، وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، وقال: "إنه عمل شائن، ويتعيّن أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحَّد لأقصى حد عليه".

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