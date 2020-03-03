كاتب سعودي: نحن أمام كارثة صحية.. والخطر قادم من "قم ومشهد"

بعدما أصبحت إيران أكبر "منطقة موبوءة" بكورونا خارج الصين

يؤكد الكاتب الصحفي فهد بن جليد أنَّنا أمام "كارثة صحية" حقيقية، بعد أن أصبحت إيران أكبر "منطقة موبوءة" بفيروس كورونا خارج الصين، فإيران لا تتشارك معلومات تفشي الفيروس مع دول العالم بشفافية، لتقييم المخاوف والأخطار بشكل صحيح، وقد أصبحت طهران اليوم هي من تُصدر "الفيروس" لأوروبا والعالم بعد أن خرج عن سيطرتها، كما يرفض "الملالي" إغلاق الأضرحة ووقف زيارات القادمين من مختلف أنحاء العالم، مطالبًا العالم بالضغط على إيران من أجل وقف تلك الزيارات وإغلاق الأضرحة.

إيران لا تتشارك معلومات تفشي (كورونا) مع دول العالم

وفي مقاله "الملف السري لـ(كوفيد- 19) في إيران" بصحيفة "الجزيرة"، يقول ابن جليد: "إيران لا تتشارك معلومات تفشي (كرونا) مع دول العالم بشفافية، لتقييم المخاوف والأخطار بشكل صحيح، حتى يتخذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة للمساعدة مع ضعف البنية التحتية الصحية في طهران، التي تعمدت ترك الأضرحة والمزارات الدينية مفتوحة بشكل طبيعي أمام قاصديها من بعض أتباع (المذهب الشيعي) دون اتخاذ أي خطوات وقائية واحترازية مسؤولة لحماية هؤلاء المصلين والزائرين الأبرياء من انتشار (فيروس كرونا المستجد)، الذي بات يعرف رسمياً بـ(كوفيد-19) في الوقت الذي كانت فيه دول العالم تتسابق وتتنادى لفرض خطوات مُرَّة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ولكنَّها ضرورية".

كورونا قادمة من "قُم ومشهد"

كما يرصد الكاتب الدور الذي تلعبه مديني "قم ومشهد" في نشر الفيروس القاتل، ويقول: "(الملالي) المتحكمون في النظام رفضوا مُجرَّد التفكير في الحد من الزيارة أو إغلاق بعض تلك الأضرحة في وجه القادمين من مختلف أنحاء العالم، ربما لأنَّ ضغوطاً دولية لم تُمارس على إيران في هذا الاتجاه بشكل كافٍ، وقد نتج عنها لاحقاً تعطيل صلاة الجمعة الماضية في بعض المساجد، مع خطوات أخرى -تمت بتثاقل- وهي غير كافية، فمن الواضح أنَّ العالم لم يشعر بالدور (الخفي) الذي لعبه النظام الإيراني في انتشار (الفيروس) أو تسبَّب به (بقصد أو دون قصد) في مدينتي (قُم ومشهد) المغلقتين عن أعين العالم، إلا بعد تسجيل بعض دول الخليج العربي وبعض دول العالم لإصابات اتضح أنَّها قادمة من هناك".

يرفضون إغلاق الأضرحة

ويضيف: "بن جليد": "الوصي على ضريح (المعصومة) في مدينة (قُم الإيرانية) أعلن أنَّه لا يمكن إغلاقه ومنع الزيارة أو حتى الحد منها، فالناس (يحجون) إلى هنا طلباً للتعافي والتشافي ببركته، فكيف لك أن تقول لهم لا تأتوا؟ هذا مثال واحد لتعطيل (العقل البشري) أو تعنته في مثل هذه الظروف، خصوصاً مع تصريح الرئيس الإيراني بأنَّه لا يوجد خطط لإغلاق مدن أو بلدات بأكملها، في الوقت الذي يتم فيه تكميم الأفواه داخل إيران عن الحديث عن (كرونا)، حيث تم اعتقال 142 شخصاً بتهمة نشر الشائعات عبر الإنترنت، أنا هنا أحاول أن -أصف المشهد الإنساني- بحيادية دون التشفي، خصوصاً مع ظهور جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الدول الخليجية، بمحاولة استغلال (الخطر) الذي يحدق بنا جميعاً (بنفس طائفي) بغيض حول المتسبِّب في تسجيل حالات مصابة، والأكيد أنَّنا جميعاً شُركاء في هذه المنطقة".

كارثة صحية

وينهي "بن جليد" محذرًا ومطالبًا العالم بالضغط على إيران لوقف الزيارات، ويقول: "لكنَّنا أمام (كارثة صحية) حقيقية بدأ يشعر بها العالم متأخراً، لتصبح فيها إيران على المحك كأكبر (منطقة موبوءة) خارج الصين، فـ(طهران) اليوم هي من تُصدر (الفيروس) لأوروبا والعالم بعد أن خرج عن سيطرتها، حتى أنَّ الجيران أغلقوا الحدود، وأقرب الأصدقاء والحلفاء أوقفوا تأشيرات القدوم، بينما الذهاب إلى الأضرحة والمزارات ما زال مفتوحاً على مصراعيه".