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رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

رئيس جمهورية غينيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة
سبق

أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
12:54 AM

رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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