رئيس جمهورية غينيا يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.رئيس جمهورية غينيا
أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
أدى رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.