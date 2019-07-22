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"المطلق": الكسل مذموم في الإسلام.. ورياضة المشي وقاية وعلاج

قال إن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية؛ لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية.

وتفصيلاً، حث الشيخ "المطلق" في هذا الصدد على استغلال رياضة المشي التي تُعد وقاية وعلاجًا، وينصح بها الأطباء في ذكر الله وحمده.

وكتب المطلق تغريدة على حسابه بتويتر: "رياضة المشي من أسهل الرياضات، ويحتاج إليها كل أحد، وينصح بها الأطباء، وهي وقاية من كثير من الأمراض، وعلاج لبعضها، وما أحسن استغلالها في ذكر الله وحمده".

وأكد في تغريدة أخرى أن "الرياضة البدنية من أسباب كمال الصحة، وتقوية الجسم، والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية. الكسل مذموم في الإسلام لآثاره السيئة على أمور الدنيا والدين".

وأضاف: "لذلك كان من دعاء النبي ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل) متفق عليه".

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"المطلق": الكسل مذموم في الإسلام.. ورياضة المشي وقاية وعلاج
سبق

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية؛ لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية.

وتفصيلاً، حث الشيخ "المطلق" في هذا الصدد على استغلال رياضة المشي التي تُعد وقاية وعلاجًا، وينصح بها الأطباء في ذكر الله وحمده.

وكتب المطلق تغريدة على حسابه بتويتر: "رياضة المشي من أسهل الرياضات، ويحتاج إليها كل أحد، وينصح بها الأطباء، وهي وقاية من كثير من الأمراض، وعلاج لبعضها، وما أحسن استغلالها في ذكر الله وحمده".

وأكد في تغريدة أخرى أن "الرياضة البدنية من أسباب كمال الصحة، وتقوية الجسم، والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية. الكسل مذموم في الإسلام لآثاره السيئة على أمور الدنيا والدين".

وأضاف: "لذلك كان من دعاء النبي ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل) متفق عليه".

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
12:48 AM

"المطلق": الكسل مذموم في الإسلام.. ورياضة المشي وقاية وعلاج

قال إن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
1,800

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية؛ لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية.

وتفصيلاً، حث الشيخ "المطلق" في هذا الصدد على استغلال رياضة المشي التي تُعد وقاية وعلاجًا، وينصح بها الأطباء في ذكر الله وحمده.

وكتب المطلق تغريدة على حسابه بتويتر: "رياضة المشي من أسهل الرياضات، ويحتاج إليها كل أحد، وينصح بها الأطباء، وهي وقاية من كثير من الأمراض، وعلاج لبعضها، وما أحسن استغلالها في ذكر الله وحمده".

وأكد في تغريدة أخرى أن "الرياضة البدنية من أسباب كمال الصحة، وتقوية الجسم، والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية. الكسل مذموم في الإسلام لآثاره السيئة على أمور الدنيا والدين".

وأضاف: "لذلك كان من دعاء النبي ﷺ: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل) متفق عليه".

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