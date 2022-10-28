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"العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع

بعد تدرّجه في عدة محطات تعليمية وقيادية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن يحيى العرفجي، مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع حتى تاريخ ٢١-٤-١٤٤٤ هـ

ويعد "العرفجي" من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًا و خارجيًا.

بدوره، ثمّن "العرفجي" ثقة وزير التعليم، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكداً أن ذلك حافزاً له ولفريق العمل في تعليم رجال ألمع لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

ورحبت أسرة "تعليم ألمع" بالقائد الجديد لإدارة التعليم وباركت له الثقة الوزارية؛ داعية له بالتوفيق والسداد في خدمة أجيال الوطن.

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"العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن يحيى العرفجي، مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع حتى تاريخ ٢١-٤-١٤٤٤ هـ

ويعد "العرفجي" من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًا و خارجيًا.

بدوره، ثمّن "العرفجي" ثقة وزير التعليم، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكداً أن ذلك حافزاً له ولفريق العمل في تعليم رجال ألمع لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

ورحبت أسرة "تعليم ألمع" بالقائد الجديد لإدارة التعليم وباركت له الثقة الوزارية؛ داعية له بالتوفيق والسداد في خدمة أجيال الوطن.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
03:28 PM

"العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع

بعد تدرّجه في عدة محطات تعليمية وقيادية

A A A
فايع الزيادي - رجال ألمع
0
256

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن يحيى العرفجي، مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع حتى تاريخ ٢١-٤-١٤٤٤ هـ

ويعد "العرفجي" من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًا و خارجيًا.

بدوره، ثمّن "العرفجي" ثقة وزير التعليم، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكداً أن ذلك حافزاً له ولفريق العمل في تعليم رجال ألمع لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

ورحبت أسرة "تعليم ألمع" بالقائد الجديد لإدارة التعليم وباركت له الثقة الوزارية؛ داعية له بالتوفيق والسداد في خدمة أجيال الوطن.

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