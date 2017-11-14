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إتلاف 900 لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثي في مناطق مدنية بالجوف

ثمرة جهود مشتركة بين "الوطني" و"مسام"

أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم (الخميس) عن البرنامج.

وأفاد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، أن الكمية المتلفة في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغمًا مضادًا للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب.

وبين أن ما جرى إتلافه هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام, وأضاف أن أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالألغام وملوثات الحرب.

وأوضح أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيون ومناطق رعي وطرق مدنية تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.

وأشار "العقيلي" إلى أن عملية الإتلاف هي الثالثة عشرة في منطقة اليتمة وما جاورها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إتلاف 900 لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثي في مناطق مدنية بالجوف
سبق

أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم (الخميس) عن البرنامج.

وأفاد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، أن الكمية المتلفة في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغمًا مضادًا للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب.

وبين أن ما جرى إتلافه هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام, وأضاف أن أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالألغام وملوثات الحرب.

وأوضح أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيون ومناطق رعي وطرق مدنية تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.

وأشار "العقيلي" إلى أن عملية الإتلاف هي الثالثة عشرة في منطقة اليتمة وما جاورها.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:46 PM

إتلاف 900 لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثي في مناطق مدنية بالجوف

ثمرة جهود مشتركة بين "الوطني" و"مسام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم (الخميس) عن البرنامج.

وأفاد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، أن الكمية المتلفة في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغمًا مضادًا للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب.

وبين أن ما جرى إتلافه هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام, وأضاف أن أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالألغام وملوثات الحرب.

وأوضح أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيون ومناطق رعي وطرق مدنية تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.

وأشار "العقيلي" إلى أن عملية الإتلاف هي الثالثة عشرة في منطقة اليتمة وما جاورها.

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