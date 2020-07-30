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شاهد.. حجاج يحملون "مصحف المدينة" عبر شاشات لباركود "الشؤون الإسلامية"

تطبيق يحمل العديد من الخصائص الابتكارية كأسماء السور التوقيفية والاجتهادية

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، شاشات لباركورد تحميل مصحف المدينة النبوية، الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالخصائص والتطويرات الجديدة، ضِمن الخدمات المتنوعة التي تقدّمها لتحقيق البروتوكولات الصحية لحجاج بيت الله خلال موسم الحج.

وحرص الحجاج على تحميل تطبيق المصحف عبر أجهزتهم الذكية لقراءة القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، مع رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن بروتوكولات تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

ويحتوي التطبيق على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي والأسبوعي والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة أو السورة أو الربع أو الحزب أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية، يتكون من نسختين عاليتي الدقة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلًا صوتيًّا لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع، ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية؛ كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

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شاهد.. حجاج يحملون "مصحف المدينة" عبر شاشات لباركود "الشؤون الإسلامية"
سبق

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، شاشات لباركورد تحميل مصحف المدينة النبوية، الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالخصائص والتطويرات الجديدة، ضِمن الخدمات المتنوعة التي تقدّمها لتحقيق البروتوكولات الصحية لحجاج بيت الله خلال موسم الحج.

وحرص الحجاج على تحميل تطبيق المصحف عبر أجهزتهم الذكية لقراءة القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، مع رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن بروتوكولات تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

ويحتوي التطبيق على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي والأسبوعي والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة أو السورة أو الربع أو الحزب أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية، يتكون من نسختين عاليتي الدقة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلًا صوتيًّا لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع، ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية؛ كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:54 PM

شاهد.. حجاج يحملون "مصحف المدينة" عبر شاشات لباركود "الشؤون الإسلامية"

تطبيق يحمل العديد من الخصائص الابتكارية كأسماء السور التوقيفية والاجتهادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، شاشات لباركورد تحميل مصحف المدينة النبوية، الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالخصائص والتطويرات الجديدة، ضِمن الخدمات المتنوعة التي تقدّمها لتحقيق البروتوكولات الصحية لحجاج بيت الله خلال موسم الحج.

وحرص الحجاج على تحميل تطبيق المصحف عبر أجهزتهم الذكية لقراءة القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، مع رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن بروتوكولات تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

ويحتوي التطبيق على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي والأسبوعي والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة أو السورة أو الربع أو الحزب أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية، يتكون من نسختين عاليتي الدقة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلًا صوتيًّا لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع، ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية؛ كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

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