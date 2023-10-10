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"المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب"

تعرف على شروط دخول المزاد

دعت إدارة مرور منطقة الباحة أصحاب الدراجات النارية والمركبات المحجوزة لديها إلى سرعة مراجعتها وتسوية وضعها قبل موعد فتح المظاريف، وإلا سيتم بيعها في المزاد.

وأعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن رغبتها في بيع عدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة بالحجوزات التابعة لها عن طريق العروض بالمظاريف المغلقة بموجب المادة 79 من نظام المرور واللائحة التنفيذية له.

ودعت الراغبين بالشراء إلى التقدم لرئيس لجنة البيع (مكتب مدير الشؤون الإدارية) بالإدارة الرئيسية؛ لأخذ بيان بتلك السيارات والدراجات ابتداءً من تاريخه.

وقالت: إن استقبال المظاريف سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/02/24هـ ويتم فتح المظاريف تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1442/03/11هـ حسب تقويم أم القرى بمكتب رئيس لجنة البيع بالإدارة الرئيسية.

وطالبت المشتري بإتلاف الدراجات وتجزئتها لثلاثة أجزاء كحد أدني قبل استلامها من الموقع، وكذلك كبس السيارات مع تأمين وسائل السلامة اللازمة في الموقع، ويشترط فيمن يتقدم بعرض شراء وجود تصاريح لمزاولة هذا النشاط سارية المفعول.

وألزمت المرور المشتري بإخلاء الموقع بعد الترسية في مدة أقصاها (10) أيام مشترطة حضور المشتري وقت فتح المظاريف وحالة توكيل شخص آخر يلزم إحضار وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، أو سيتم استبعاد العرض كما يلتزم المشتري بتقديم عرض سعر لكل الية على حدة وكذلك عرض إجمالي لكل الكمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب"
سبق

دعت إدارة مرور منطقة الباحة أصحاب الدراجات النارية والمركبات المحجوزة لديها إلى سرعة مراجعتها وتسوية وضعها قبل موعد فتح المظاريف، وإلا سيتم بيعها في المزاد.

وأعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن رغبتها في بيع عدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة بالحجوزات التابعة لها عن طريق العروض بالمظاريف المغلقة بموجب المادة 79 من نظام المرور واللائحة التنفيذية له.

ودعت الراغبين بالشراء إلى التقدم لرئيس لجنة البيع (مكتب مدير الشؤون الإدارية) بالإدارة الرئيسية؛ لأخذ بيان بتلك السيارات والدراجات ابتداءً من تاريخه.

وقالت: إن استقبال المظاريف سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/02/24هـ ويتم فتح المظاريف تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1442/03/11هـ حسب تقويم أم القرى بمكتب رئيس لجنة البيع بالإدارة الرئيسية.

وطالبت المشتري بإتلاف الدراجات وتجزئتها لثلاثة أجزاء كحد أدني قبل استلامها من الموقع، وكذلك كبس السيارات مع تأمين وسائل السلامة اللازمة في الموقع، ويشترط فيمن يتقدم بعرض شراء وجود تصاريح لمزاولة هذا النشاط سارية المفعول.

وألزمت المرور المشتري بإخلاء الموقع بعد الترسية في مدة أقصاها (10) أيام مشترطة حضور المشتري وقت فتح المظاريف وحالة توكيل شخص آخر يلزم إحضار وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، أو سيتم استبعاد العرض كما يلتزم المشتري بتقديم عرض سعر لكل الية على حدة وكذلك عرض إجمالي لكل الكمية.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
07:36 PM

"المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب"

تعرف على شروط دخول المزاد

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أحمد العبدالله - الباحة
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2,873

دعت إدارة مرور منطقة الباحة أصحاب الدراجات النارية والمركبات المحجوزة لديها إلى سرعة مراجعتها وتسوية وضعها قبل موعد فتح المظاريف، وإلا سيتم بيعها في المزاد.

وأعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن رغبتها في بيع عدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة بالحجوزات التابعة لها عن طريق العروض بالمظاريف المغلقة بموجب المادة 79 من نظام المرور واللائحة التنفيذية له.

ودعت الراغبين بالشراء إلى التقدم لرئيس لجنة البيع (مكتب مدير الشؤون الإدارية) بالإدارة الرئيسية؛ لأخذ بيان بتلك السيارات والدراجات ابتداءً من تاريخه.

وقالت: إن استقبال المظاريف سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/02/24هـ ويتم فتح المظاريف تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1442/03/11هـ حسب تقويم أم القرى بمكتب رئيس لجنة البيع بالإدارة الرئيسية.

وطالبت المشتري بإتلاف الدراجات وتجزئتها لثلاثة أجزاء كحد أدني قبل استلامها من الموقع، وكذلك كبس السيارات مع تأمين وسائل السلامة اللازمة في الموقع، ويشترط فيمن يتقدم بعرض شراء وجود تصاريح لمزاولة هذا النشاط سارية المفعول.

وألزمت المرور المشتري بإخلاء الموقع بعد الترسية في مدة أقصاها (10) أيام مشترطة حضور المشتري وقت فتح المظاريف وحالة توكيل شخص آخر يلزم إحضار وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، أو سيتم استبعاد العرض كما يلتزم المشتري بتقديم عرض سعر لكل الية على حدة وكذلك عرض إجمالي لكل الكمية.

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