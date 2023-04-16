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فيديو صادم من الأردن.. أرادوا الاحتفال بخروجه من السجن فقتلوه

لَقِيَ مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته في الشارع عن طريق الخطأ

لَقِيَ مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ، أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.

ووثّق مقطع فيديو صادم لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذي تقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.

ووفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، فبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت الرجل الذي لم يتسنَّ له الفرح بخروجه من السجن، ولَقِيَ مصرعه.

الأردن مواطن أردني مراسم الاحتفال بخروجه من السجن

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فيديو صادم من الأردن.. أرادوا الاحتفال بخروجه من السجن فقتلوه
سبق

لَقِيَ مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ، أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.

ووثّق مقطع فيديو صادم لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذي تقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.

ووفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، فبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت الرجل الذي لم يتسنَّ له الفرح بخروجه من السجن، ولَقِيَ مصرعه.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:07 PM

فيديو صادم من الأردن.. أرادوا الاحتفال بخروجه من السجن فقتلوه

لَقِيَ مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته في الشارع عن طريق الخطأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,497

لَقِيَ مواطن أردني مصرعه برصاص أحد أفراد عائلته عن طريق الخطأ، أثناء مراسم الاحتفال بخروجه من السجن.

ووثّق مقطع فيديو صادم لحظة دخول القتيل إلى الشارع الذي تقيم به عائلته، وبعد خروجه من السيارة قام أحد أفراد أسرته بإطلاق أعيرة نارية.

ووفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، فبعد أن انتهى من إطلاق الرصاص خرجت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابت الرجل الذي لم يتسنَّ له الفرح بخروجه من السجن، ولَقِيَ مصرعه.

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