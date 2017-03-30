النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة

ربط سعرها بقيمة الدولار الأمريكي بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة

تستمر بطاقات الائتمان الرئيسة في احتضان العملات الرقمية المشفرة، بسماحها لأول مرة بالمعاملات عن طريقها.

وأعلنت "فيزا"، إحدى أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتخطط "فيزا" من خلال ذلك القرار، إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.

وستربط "فيزا" سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتسعى "فيزا" من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".

وتطبق أيضاً شركات مثل "ماستر كارد" و"باي بال" إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.

بطاقات الائتمان العملات الرقمية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة
سبق

تستمر بطاقات الائتمان الرئيسة في احتضان العملات الرقمية المشفرة، بسماحها لأول مرة بالمعاملات عن طريقها.

وأعلنت "فيزا"، إحدى أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتخطط "فيزا" من خلال ذلك القرار، إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.

وستربط "فيزا" سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتسعى "فيزا" من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".

وتطبق أيضاً شركات مثل "ماستر كارد" و"باي بال" إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:21 AM

بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة

ربط سعرها بقيمة الدولار الأمريكي بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,658

تستمر بطاقات الائتمان الرئيسة في احتضان العملات الرقمية المشفرة، بسماحها لأول مرة بالمعاملات عن طريقها.

وأعلنت "فيزا"، إحدى أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتخطط "فيزا" من خلال ذلك القرار، إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.

وستربط "فيزا" سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتسعى "فيزا" من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".

وتطبق أيضاً شركات مثل "ماستر كارد" و"باي بال" إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,758
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة