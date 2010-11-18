"الطويل" يوثِّق بـ"كاميرا جوية" جريان وادي "الرمة".. منظر طبيعي خلاب

أشهر وادٍ في شبه الجزيرة العربية وأعظمها

وثَّق المصور محمد عثمان الطويل جريان وادي الرمة في منطقة القصيم عند مروره بالبدائع والخبراء متجهًا نحو عنيزة، وذلك في منظر طبيعي خلاب.

ويعد وادي الرمة من أشهر الأودية في شبه جزيرة العرب، وأعظمها من حيث الطول والاتساع وكثرة الفروع.. ويبدأ من حرة اثنين شرق المدينة المنورة، ثم يمتد إلى الشمال الشرقي من السعودية، ويعدل مساره شرقًا، ويأخذ الاتجاه الجنوبي الشرقي فالشمال الشرقي حتى يصل إلى حدود نفود الثويرات، ويواصل سيره في الاتجاه نفسه حتى يصل إلى صحراء الدهناء التي تختفي تحت رمالها المتحركة بعض أجزاء الوادي التي تعاود الظهور حال جريان المياه؛ ليأخذ الوادي منها تسمية "الباطن" التي تعني الخفي وغير الواضح. وبعد الدهناء يواصل الوادي مسيره باتجاه الشمال الشرقي مارًّا بعدد من القرى حتى يصل مدينة حفر الباطن التي يجتازها من الوسط حتى يخرج من شمالها، ويتجه شرقا من خلال هضبة الدبدبة إلى مدينة الرقعي، ثم يتابع طريقه في محاذاة الحد الغربي والشمالي للحدود الكويتية ـ العراقية حتى ينتهي في أرض منخفضة واقعة غرب مدينة "الزبير" العراقية؛ ليصب في شط العرب.