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مطالب 40 عاماً تتبخر مع أدخنة نفايات مرمى العرضيات .. و"البلدية" تبشّر بالبديل

الأهالي لـ "سبق": يقع داخل النطاق العمراني .. والإدارة: الحرائق مبعثها عمالة مجهولة

يعاني أهالي العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات، حرائق وأدخنة بمرمى النفايات التي تهدّد صحة المواطنين منذ أكثر من 40 عاماً ويطالبون بتغيير موقعه.

وأوضح الأهالي لـ "سبق"، أنهم يعانون من موقع مرمى النفايات الذي يقع داخل النطاق العمراني والقريب من السكان وتنبعث من المرمى حرائق وأدخنة مضرّة بالصحة.

وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد أحمد المعشي؛ لـ "سبق"، أن "البلدية تتعامل مع النفايات بطريقة الطمر داخل الخلايا، وأما الحريق فهو ناتج من عمالة مجهولة تعمل على إشعال النار لأخذ المعادن والاستفادة منها".

وأضاف "المعشي": "في سبيل إغلاق ونقل المرمى من موقعه الحالي انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرح موقع المرمى للاستثمار؛ لإعادة تدوير ما به من مخلفات، وجارٍ العمل على إيجاد موقع بديل".

محافظة العرضيات حرائق وأدخنة بمرمى النفايات مرمى النفايات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مطالب 40 عاماً تتبخر مع أدخنة نفايات مرمى العرضيات .. و"البلدية" تبشّر بالبديل
سبق

يعاني أهالي العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات، حرائق وأدخنة بمرمى النفايات التي تهدّد صحة المواطنين منذ أكثر من 40 عاماً ويطالبون بتغيير موقعه.

وأوضح الأهالي لـ "سبق"، أنهم يعانون من موقع مرمى النفايات الذي يقع داخل النطاق العمراني والقريب من السكان وتنبعث من المرمى حرائق وأدخنة مضرّة بالصحة.

وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد أحمد المعشي؛ لـ "سبق"، أن "البلدية تتعامل مع النفايات بطريقة الطمر داخل الخلايا، وأما الحريق فهو ناتج من عمالة مجهولة تعمل على إشعال النار لأخذ المعادن والاستفادة منها".

وأضاف "المعشي": "في سبيل إغلاق ونقل المرمى من موقعه الحالي انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرح موقع المرمى للاستثمار؛ لإعادة تدوير ما به من مخلفات، وجارٍ العمل على إيجاد موقع بديل".

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
10:24 AM

مطالب 40 عاماً تتبخر مع أدخنة نفايات مرمى العرضيات .. و"البلدية" تبشّر بالبديل

الأهالي لـ "سبق": يقع داخل النطاق العمراني .. والإدارة: الحرائق مبعثها عمالة مجهولة

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سلطان السهيمي - العرضيات
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يعاني أهالي العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات، حرائق وأدخنة بمرمى النفايات التي تهدّد صحة المواطنين منذ أكثر من 40 عاماً ويطالبون بتغيير موقعه.

وأوضح الأهالي لـ "سبق"، أنهم يعانون من موقع مرمى النفايات الذي يقع داخل النطاق العمراني والقريب من السكان وتنبعث من المرمى حرائق وأدخنة مضرّة بالصحة.

وأوضح رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد أحمد المعشي؛ لـ "سبق"، أن "البلدية تتعامل مع النفايات بطريقة الطمر داخل الخلايا، وأما الحريق فهو ناتج من عمالة مجهولة تعمل على إشعال النار لأخذ المعادن والاستفادة منها".

وأضاف "المعشي": "في سبيل إغلاق ونقل المرمى من موقعه الحالي انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لطرح موقع المرمى للاستثمار؛ لإعادة تدوير ما به من مخلفات، وجارٍ العمل على إيجاد موقع بديل".

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