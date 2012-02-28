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متحدث قيادة التحالف: الحكومة الشرعية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن

رحّب بتقرير فريق الخبراء وبالأدلة المادية على دعم إيران لمليشيا الحوثي

قال المتحدث الرسمي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الحكومة اليمنية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن، ونشرت تعليمات لهم؛ لتسهيل دخولهم، مبيناً أن هناك 22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً في اليمن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم: نرحب بالتعيين الجديد لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ونرحّب بصدور تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، وبالأدلة المادية فيه عن دعم إيران لمليشيا الحوثي الانقلابية, ولكن بعض الفقرات في التقرير لم تستند على أدلة ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها.

وتابع: 959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية، والحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف: نطالب بحماية الآثار التاريخية من عبث مليشيات الحوثي في اليمن.

وأضاف المالكي: التحالف ملتزم التزاماً قانونياً وأخلاقياً بما يتطابق مع القانون الدولي الإنساني حول الحوادث العرضية.

وزاد: العمليات الهجومية للتحالف تستمر في محافظة الجوف لتحرير الأراضي اليمنية، وهناك اغتيالات تحصل بين ميليشيات الحوثي لتقاسم المكاسب والتصفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث قيادة التحالف: الحكومة الشرعية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن
سبق

قال المتحدث الرسمي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الحكومة اليمنية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن، ونشرت تعليمات لهم؛ لتسهيل دخولهم، مبيناً أن هناك 22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً في اليمن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم: نرحب بالتعيين الجديد لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ونرحّب بصدور تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، وبالأدلة المادية فيه عن دعم إيران لمليشيا الحوثي الانقلابية, ولكن بعض الفقرات في التقرير لم تستند على أدلة ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها.

وتابع: 959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية، والحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف: نطالب بحماية الآثار التاريخية من عبث مليشيات الحوثي في اليمن.

وأضاف المالكي: التحالف ملتزم التزاماً قانونياً وأخلاقياً بما يتطابق مع القانون الدولي الإنساني حول الحوادث العرضية.

وزاد: العمليات الهجومية للتحالف تستمر في محافظة الجوف لتحرير الأراضي اليمنية، وهناك اغتيالات تحصل بين ميليشيات الحوثي لتقاسم المكاسب والتصفية.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:10 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:55 PM

متحدث قيادة التحالف: الحكومة الشرعية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن

رحّب بتقرير فريق الخبراء وبالأدلة المادية على دعم إيران لمليشيا الحوثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الحكومة اليمنية لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن، ونشرت تعليمات لهم؛ لتسهيل دخولهم، مبيناً أن هناك 22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً في اليمن.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم: نرحب بالتعيين الجديد لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ونرحّب بصدور تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، وبالأدلة المادية فيه عن دعم إيران لمليشيا الحوثي الانقلابية, ولكن بعض الفقرات في التقرير لم تستند على أدلة ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها.

وتابع: 959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية، والحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف: نطالب بحماية الآثار التاريخية من عبث مليشيات الحوثي في اليمن.

وأضاف المالكي: التحالف ملتزم التزاماً قانونياً وأخلاقياً بما يتطابق مع القانون الدولي الإنساني حول الحوادث العرضية.

وزاد: العمليات الهجومية للتحالف تستمر في محافظة الجوف لتحرير الأراضي اليمنية، وهناك اغتيالات تحصل بين ميليشيات الحوثي لتقاسم المكاسب والتصفية.

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