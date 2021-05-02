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مركز خدمات الاستثمار التعليمي يوقع 6 عقود مع القطاع الخاص في أبريل

الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات

أبرم مركز خدمات الاستثمار التعليمي الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم ستة عقود جديدة مع القطاع الخاص في شهر أبريل.


ويتصدر عقود أبريل التي أبرمها المركز عقد الشركة الوطنية للبناء والتسويق لاستثمار مرفق تعليمي (غير مكتمل) لمدة (35) سنة مملوك لوزارة التعليم وتديره شركة تطوير للمباني TBC، يقع بحي غرناطة في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها (9,991) مترا مربعا.


وقام مركز خدمات الاستثمار التعليمي بتوقيع عقد استثماري مع مدارس الخليل بن أحمد الأهلية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الطائف، تبلغ مساحة المبنى (7,000) متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1,500 طالب وطالبة.


كما جرى إبرام عقد مع شركة زهور الطفولة التعليمية لاستئجار أرض تعليمية بحي العارض في مدينة الرياض تتربع على (10,988) مترا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرافق التعليمية التي ستقام عليها 2,400 طالب وطالبة.


كما جرى توقيع عقد استثماري من قبل المركز مع شركة كواكب الأطفال لاستئجار مبنى تعليمي غير مكتمل يقع بحي النزهة في مدينة الرياض، وعقدين استثماريين مع مدارس الأندلس الأهلية لاستئجار مبنيين تعليميين في مدينة الرياض كذلك.

وعلى الصعيد نفسه قام المركز بإبرام عقد استثماري مع مدارس طلائع النور العالمية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الرياض تبلغ مساحته (2,653 ) مترا مربعا، بطاقة استيعابية قدرها 600 طالب وطالبة.


وشهد شهر أبريل الإعلان عن طرح أول مبنى تعليمي غير مكتمل بحي الشاطئ في مدينة جدة للاستثمار وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية لمبانٍ وأراض مملوكة لوزارة التعليم في كل من: مدينة الرياض، ومدينة جدة، والمنطقة الشرقية، وفي عدد من مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.


يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مركز خدمات الاستثمار التعليمي يوقع 6 عقود مع القطاع الخاص في أبريل
سبق

أبرم مركز خدمات الاستثمار التعليمي الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم ستة عقود جديدة مع القطاع الخاص في شهر أبريل.


ويتصدر عقود أبريل التي أبرمها المركز عقد الشركة الوطنية للبناء والتسويق لاستثمار مرفق تعليمي (غير مكتمل) لمدة (35) سنة مملوك لوزارة التعليم وتديره شركة تطوير للمباني TBC، يقع بحي غرناطة في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها (9,991) مترا مربعا.


وقام مركز خدمات الاستثمار التعليمي بتوقيع عقد استثماري مع مدارس الخليل بن أحمد الأهلية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الطائف، تبلغ مساحة المبنى (7,000) متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1,500 طالب وطالبة.


كما جرى إبرام عقد مع شركة زهور الطفولة التعليمية لاستئجار أرض تعليمية بحي العارض في مدينة الرياض تتربع على (10,988) مترا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرافق التعليمية التي ستقام عليها 2,400 طالب وطالبة.


كما جرى توقيع عقد استثماري من قبل المركز مع شركة كواكب الأطفال لاستئجار مبنى تعليمي غير مكتمل يقع بحي النزهة في مدينة الرياض، وعقدين استثماريين مع مدارس الأندلس الأهلية لاستئجار مبنيين تعليميين في مدينة الرياض كذلك.

وعلى الصعيد نفسه قام المركز بإبرام عقد استثماري مع مدارس طلائع النور العالمية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الرياض تبلغ مساحته (2,653 ) مترا مربعا، بطاقة استيعابية قدرها 600 طالب وطالبة.


وشهد شهر أبريل الإعلان عن طرح أول مبنى تعليمي غير مكتمل بحي الشاطئ في مدينة جدة للاستثمار وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية لمبانٍ وأراض مملوكة لوزارة التعليم في كل من: مدينة الرياض، ومدينة جدة، والمنطقة الشرقية، وفي عدد من مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.


يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:19 PM

مركز خدمات الاستثمار التعليمي يوقع 6 عقود مع القطاع الخاص في أبريل

الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم مركز خدمات الاستثمار التعليمي الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم ستة عقود جديدة مع القطاع الخاص في شهر أبريل.


ويتصدر عقود أبريل التي أبرمها المركز عقد الشركة الوطنية للبناء والتسويق لاستثمار مرفق تعليمي (غير مكتمل) لمدة (35) سنة مملوك لوزارة التعليم وتديره شركة تطوير للمباني TBC، يقع بحي غرناطة في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها (9,991) مترا مربعا.


وقام مركز خدمات الاستثمار التعليمي بتوقيع عقد استثماري مع مدارس الخليل بن أحمد الأهلية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الطائف، تبلغ مساحة المبنى (7,000) متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1,500 طالب وطالبة.


كما جرى إبرام عقد مع شركة زهور الطفولة التعليمية لاستئجار أرض تعليمية بحي العارض في مدينة الرياض تتربع على (10,988) مترا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرافق التعليمية التي ستقام عليها 2,400 طالب وطالبة.


كما جرى توقيع عقد استثماري من قبل المركز مع شركة كواكب الأطفال لاستئجار مبنى تعليمي غير مكتمل يقع بحي النزهة في مدينة الرياض، وعقدين استثماريين مع مدارس الأندلس الأهلية لاستئجار مبنيين تعليميين في مدينة الرياض كذلك.

وعلى الصعيد نفسه قام المركز بإبرام عقد استثماري مع مدارس طلائع النور العالمية لاستئجار مبنى تعليمي في مدينة الرياض تبلغ مساحته (2,653 ) مترا مربعا، بطاقة استيعابية قدرها 600 طالب وطالبة.


وشهد شهر أبريل الإعلان عن طرح أول مبنى تعليمي غير مكتمل بحي الشاطئ في مدينة جدة للاستثمار وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية لمبانٍ وأراض مملوكة لوزارة التعليم في كل من: مدينة الرياض، ومدينة جدة، والمنطقة الشرقية، وفي عدد من مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.


يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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