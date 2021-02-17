شاهد.. مدير "الشؤون الإسلامية" بالرياض يتابع تنفيذ البروتوكولات بالمساجد

"الفارس": المراقبون نفَّذوا أكثر من 5 آلاف جولة.. وأغلقنا 26 مسجدًا

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، أن الفِرق الميدانية ممثلة بمراقبي المساجد نفَّذت أكثر من ٥٥١٦ جولة ميدانية خلال أسبوعين للتأكد من مدى تطبيق هذه الاحترازات، سواء من منسوبي المساجد أو المصلين، وتطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة. مبينًا أن الفرع رصد (١٩١) مخالفة من منسوبي المساجد، وتم معالجتها فورًا.

جاء ذلك في تصريح له عقب الجولة التي قام بها اليوم لتفقُّد تطبيق البروتوكولات الصحية بمساجد الرياض.

وبيّن "الفارس" أن مراقبي المساجد شدَّدوا على مؤذني المساجد بفتح النوافذ، ووضع علامات لوقوف المصلين، والحرص على التقيد بوقت الأذان والإقامة المحدد.. مشيرًا إلى أن هذه الجولات تأتي تماشيًا مع توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي تتزامن مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح "الفارس" أن الفرع أغلق (٢٦) مسجدًا خلال أسبوعَيْن من تاريخ ٢٥-٦، وأُعيد افتتاح (٢٠) مسجدًا منها بعد تعقيمها، وجارٍ استكمال افتتاح المساجد الستة المتبقية هذا اليوم بحسب بروتوكولات آلية التعقيم.

ولفت المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض في ختام تصريحه إلى أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية. منوهًا بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد، واتخاذ وسائل السلامة لتوقي وباء كورونا، سائلاً المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.