"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
حالة الطقس
الأرصاد
جازان
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:27 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.