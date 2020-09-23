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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:27 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

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