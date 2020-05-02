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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

الكويت.. شفاء 101 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين 1703

وزير الصحة: سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيداً لخروجهم خلال يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفقما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 101 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين 1703
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفقما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:40 PM

الكويت.. شفاء 101 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين 1703

وزير الصحة: سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيداً لخروجهم خلال يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفقما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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